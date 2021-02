Google gaat stoppen met het ontwikkelen van eigen games voor zijn streamingplatform Stadia. De Stadia Games & Entertainment-studio's worden gesloten.

Een en ander betekent niet dat Stadia zelf ten dode is opgeschreven, benadrukt Google in een blogpost, al klinkt het ook niet meteen als een teken dat het geweldig gaat met de streamingdienst. Google zegt zich te gaan concentreren op het platform en diens functies, in plaats van er eigen content voor te willen bouwen.

Google Stadia zal dus games blijven aanbieden van andere ontwikkelaars, en er zullen nieuwe games naar het platform blijven komen. De abonnementendienst Stadia Pro blijft ook gewoon bestaan. Games die de eigen studio's ontwikkelen en die bijna klaar zijn, worden bovendien nog uitgebracht.

Netflix voor videogames

Stadia werd in 2019 uitgebracht als een streamingdienst, een soort Netflix voor videogames. Daarbij draait Google de grote workload van de game op zijn servers, en kan de gebruiker spelletjes spelen zonder daar zware hardware voor in huis te halen. Initieel was dat enkel een betalende dienst (de genoemde Stadia Pro), daarna kwam er ook een beperkte gratis versie. De dienst werkt via Chromecast, Android en webbrowsers. Ook enkele smart tv's hebben ondertussen ondersteuning voor het platform.

Google heeft voor Stadia de voorbije jaren twee eigen gamestudio's opgericht, eentje in Monreal en eentje in Los Angeles. Beiden gaan dicht. Een groot deel van de werknemers van de studio's krijgen een job elders bij Google. Jade Raymond, die onder meer de eerste Assassin's Creed games produceerde voor Ubisoft voor ze aan het hoofd kwam van Stadia, verlaat het bedrijf.

