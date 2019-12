Midden november lanceerde Google Stadia. De cloudgamingdienst van Google zou niets minder dan het einde van de spelconsole inluiden. Zover zal het niet komen, maar Stadia is wel een technologisch huzarenstukje, zo blijkt na een maandje gamen in de cloud.

Voor een keer mocht ons landje als een van de eersten de disruptie van de gamesindustrie meemaken. Dat klinkt wat hoogdravend, maar het is wel degelijk het potentieel van Stadia. Met de dienst heeft u immers geen spelconsole of dure game-pc nodig om de nieuwste games te kunnen spelen. Bovendien ben je niet gekluisterd aan uw tv want Stadia werkt ook op smartphones, tablets, Chromebooks, enz. Er is een eigen Stadia-app, zowel voor Android als iOS, maar als je simpelweg surft naar https://stadia.google.com start je ook via die weg je games op. Zolang er een Chrome webbrowser op draait, werkt Stadia. De cloud pur sang!

Geen lange laadtijden of tientallen gigabytes aan updates downloaden voordat je aan je portie spelplezier toekomt. Maar wel 16 gigabyte per uur.

Pick-up-and-play

Google's Chromecast Ultra en de Stadia controller © Google

Nog een ergernis die Stadia oplost: geen lange laadtijden meer of het moeten downloaden van tientallen gigabytes aan updates voordat je aan je portie spelplezier toekomt. Samen met de apparaatonafhankelijk biedt Stadia zo een hoog pick-up-and-play-gehalte. Het is echter niet zo dat Stadia helemaal geen eisen stelt. Je moet er bijvoorbeeld tot zo'n 16 gigabyte aan data per uur voor opofferen. Stadia durven we dus enkel aanraden als je ook onbeperkt internet in huis hebt.

Laten we ook maar meteen een misverstand de wereld uit helpen: Stadia is géén abonnementsdienst op een grote gamesbibliotheek, zoals we die kennen van Origin Access of Playstation Now. Nee, je koopt gewoon games op Stadia, vaak voor de volle pot. Reeds aangekochte games van andere platformen kan je niet overdragen. Al belooft Google wel iets in die trend voor de toekomst. De weinige games zijn meteen ook de grootste tegenvaller bij de start van Stadia. Slechts 22 speltitels stonden klaar.

Google Stadia © Bart Stoffels

Abonnement

De games kopen is niet genoeg. Je hebt ook een abonnement nodig: Pro of Base. De Pro-versie laat toe om in 4K HDR beeldkwaliteit te spelen aan 60 frames per seconde en met surroundgeluid. Dat kost 9,99 EUR/maand. Als toemaat kan je dan wel iedere maand een aantal games gratis toevoegen aan je bibliotheek. In de eerste maand van Stadia ging het om Samurai Shodown, Farming Simulator 2019, Destiny 2 en Tomb Raider Definitive Edition die u kreeg.

Heb je een tijdje geen behoefte om te gamen, of kan je leven met een wat mindere beeldkwaliteit, dan stap je over op het gratis Stadia Base. Die formule is er wel pas begin 2020 en de gratis Stadia Pro-games kan je dan niet meer spelen.

Founders Edition

Google had in België nauwelijks testversies van Google Stadia ter beschikking en dus gingen we zelf aan de slag met de Stadia Founders Edition. De kit bestaat uit een Chromecast Ultra om in je tv te pluggen, een speciale Stadia-controller die werkt via wifi en drie maanden Stadia Pro. De Chromecast Ultra is voorlopig de enige manier om te kunnen genieten van de hoogste 4K HDR-beeldkwaliteit in Stadia-games.

Onhandig is dat de Stadia-winkel nog niet toegankelijk is vanaf de combinatie Chromecast en tv. Nog wel meer zaken bleken niet klaar bij de lancering. Zo werkt de stemherkenning van Google Assistent enkel in het Stadia-startscherm, en blijft gamen op de smartphone voorlopig beperkt tot de Pixel-toestellen van Google. We wachten persoonlijk ook op 'Delen met gezin', zodat zoon of dochter op hetzelfde abonnement een eigen Stadia-profiel kunnen aanmaken.

Google Stadia © Bart Stoffels

Streamen

Voor de rekenkracht doet Stadia beroep op de hardware in de datacentra van Google. Als Belgen hebben we daar een potentieel voordeel omdat Googles datacenter in Bergen maar een steenworp van ons ligt. Dat is ideaal om netwerkvertraging (latencies) tot een minimum te beperken. Geen idee echter of onze games ook daadwerkelijk vanuit eigen land worden gestreamed naar ons huis, maar ons 1.000 Mbit/s snel kabelinternet van Telenet had er hoegenaamd geen probleem mee. Google zelf raadt 35 Mbit/s aan. Het minimum is 10 Mbit/s. In ons land zijn dat geen snelheden om je snel zorgen over te maken.

Stadia voelt, als alles technisch klopt, voor modale spelers nauwelijks anders aan dan gamen op een spelconsole.

Op mobiele verbindingen en gesatureerde wifi-netwerken krijgt Stadia wel beduidend meer last van vertragingen en moet u een regelmatige hapering voor lief nemen. Onspeelbaar wordt het echter nooit, en voor casual gamers is het niet storend. Het blijft wel straf om al streamend te gamen. Vooral omdat de lag tussen de spelerinput en de reactie op het scherm bijna nihil is. Stadia voelt, als alles technisch klopt, voor modale spelers nauwelijks anders aan dan gamen op een spelconsole. Veeleisende gamers zullen voor Stadia wellicht hun neus ophalen, al komt Googles gamingdienst qua vlotheid en beeldkwaliteit wel aardig in de buurt van wat een game-pc op het scherm tovert.

Google's Stadia Controller © .

Conclusie

De belangrijkste verdienste van Google Stadia is dat je overal kan gamen zonder dat je (al te) specifieke hardware nodig heeft. Een optimale internetverbinding is de belangrijkste vereiste. De meningen over Stadia lopen sterk uiteen: van 'nu al mislukt' tot 'het beste wat er is'. Dat laatste is het zeker niet. Wij amuseerden ons wel met Stadia, maar Google moet dringend het spelaanbod uitbreiden wil het Stadia levensvatbaar maken. Ook de online multiplayerbeleving blijft het voorlopig een dooie bedoening op Stadia.