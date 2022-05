Het legacy-systeem blijft bestaan voor niet-commercieel gebruik, voor zij die de software al jaren hadden.

G Suite, en dan vooral het gebruik van je eigen domeinnaam, blijft dan toch gratis voor enkele bestaande gebruikers. Dat heeft Google gemeld in een ondersteuningsdocument. Het bedrijf kondigde in januari aan dat het af wou van de gratis versie van 'legacy' G Suite.

G Suite begon in 2006 als een voorloper van het huidige Workspace en combineerde onder meer een agenda, websitebouwer en maildienst. Wie tussen 2006 en 2012 op de dienst aanmeldde, kon G Suite gebruiken met een eigen domeinnaam. Zo kon je bijvoorbeeld mailen vanuit je bedrijfsnaam in plaats van 'gmail.com'. Voor die vroege vogels was de dienst ook gratis. In januari begon Google echter mails te sturen naar gebruikers van de dienst, met de melding dat ze moesten upgraden naar een betaalde versie van Workspace, als ze hun hele online hebben en houden wilden, euh, houden.

Lees ook: Google stopt met gratis G Suite

Nu hoeft dat dan toch niet, toch voor zij die G Suite voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik inzetten. Zij moeten voor 1 augustus een 'opt-out' geven om een automatische transitie naar de betaalde versie stop te zetten, zo legt Google uit in een update aan zijn ondersteuningsdocumentatie. De gratis dienst bevat 15GB aan cloudopslag en enkele basisfuncties rond samenwerking. Voor zij die een persoonlijke mailadres hadden, blijft ook dat behouden. Bedrijven die voor 2012 instapten in G Suite, moeten wel overgaan naar de betalende versie. Nieuwere gebruikers zouden hoe dan ook al op een betalende versie moeten zitten.

G Suite, en dan vooral het gebruik van je eigen domeinnaam, blijft dan toch gratis voor enkele bestaande gebruikers. Dat heeft Google gemeld in een ondersteuningsdocument. Het bedrijf kondigde in januari aan dat het af wou van de gratis versie van 'legacy' G Suite. G Suite begon in 2006 als een voorloper van het huidige Workspace en combineerde onder meer een agenda, websitebouwer en maildienst. Wie tussen 2006 en 2012 op de dienst aanmeldde, kon G Suite gebruiken met een eigen domeinnaam. Zo kon je bijvoorbeeld mailen vanuit je bedrijfsnaam in plaats van 'gmail.com'. Voor die vroege vogels was de dienst ook gratis. In januari begon Google echter mails te sturen naar gebruikers van de dienst, met de melding dat ze moesten upgraden naar een betaalde versie van Workspace, als ze hun hele online hebben en houden wilden, euh, houden. Nu hoeft dat dan toch niet, toch voor zij die G Suite voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik inzetten. Zij moeten voor 1 augustus een 'opt-out' geven om een automatische transitie naar de betaalde versie stop te zetten, zo legt Google uit in een update aan zijn ondersteuningsdocumentatie. De gratis dienst bevat 15GB aan cloudopslag en enkele basisfuncties rond samenwerking. Voor zij die een persoonlijke mailadres hadden, blijft ook dat behouden. Bedrijven die voor 2012 instapten in G Suite, moeten wel overgaan naar de betalende versie. Nieuwere gebruikers zouden hoe dan ook al op een betalende versie moeten zitten.