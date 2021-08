Al gaat het waarschijnlijk niet om de Android Auto die je kent. De app die voor de bijl gaat moest bellen tijdens het rijden mogelijk maken voor mensen met auto's die daar niet voor uitgerust zijn.

Google stopt met 'Android Auto voor telefoonschermen'. Het gaat om een uitloper van de meer bekende Android Auto die je moet toelaaten om veilig te bellen vanuit je wagen, specifiek als die wagen daar niet per se voor is uitgerust. Gebruikers krijgen de raad over te schakelen op Google Assistant, de sprekende assistent, om tijdens het rijden te bellen, navigeren of media te bedienen.

De mogelijke verwarring komter omdat meerdere producten van Google een gelijkaardige naam meekregen. Mensen die eerder dit jaar nog verheugd waren dat Android Auto (het systeem dat je Android interface op het scherm van de wagen projecteert) dan toch naar België kwam, hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Met Android Auto (de bekende), plug je een Android-telefoon in een compatibele wagen en kan je je Google interface op het scherm van die wagen zien, met alle apps die daarbij ondersteund worden. Die blijft dus netjes bestaan. Wat er verdwijnt is de Android Auto voor telefoonschermen, die een aangepaste, wat vereenvoudigde interface op je smartphone zelf zet. Bedoeling daarvan is dat je de smartphone dan in een houder in je wagen vastzet en hem zo bedient tijdens het rijden, of liever voordat je start met rijden. Dat klinkt hoe dan ook niet super veilig en werd waarschijnlijk niet al te vaak gebruikt, omdat de verschillen met je gewone Android interface niet zo groot waren. Reden temeer waarom Google het systeem nu afvoert.

