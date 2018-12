'Google stopt met chatprogramma Allo'

Het mogelijke besluit komt niet helemaal onverwacht. Google maakte ruim een half jaar geleden al bekend dat het voorlopig geen extra geld in Allo zou steken. De man achter het programma, Amit Fulay, stapte begin dit jaar over naar Facebook. Bovendien is Allo al sinds januari niet meer geüpdatet.

Allo werd in mei 2016 gelanceerd, maar slaat niet aan. Qua aantallen bezoekers komt het niet in de buurt van bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook Messenger. Google geeft geen cijfers over het gebruik van de applicatie, maar Imec becijferde dit voorjaar dat Allo vorig jaar door 0,7 procent van de Vlamingen wordt gebruikt.