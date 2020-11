Google stopt binnenkort met gratis onbeperkte opslag voor foto's. Wie de dienst volgend jaar wil blijven gebruiken, moet betalen of kiezen wat er wordt bewaard.

Google Foto's is een app en dienst die je foto's automatisch online bewaart. Google slaat die bestanden daarbij niet in de originele resolutie op, maar behoudt wel vrij hoge kwaliteit, waardoor de online fotokluis de laatste jaren een populaire bestemming werd om foto's gratis te bewaren.

Daar komt binnenkort echter een eind aan. De gratis mogelijkheid blijft tot 15 gigabyte, maar wie vanaf 1 juni 2021 meer dan dat wil gebruiken, wordt doorverwezen naar een betalende versie in een Google One-abonnement. Daarbij betaal je 19,99 euro per jaar voor 100GB, 29,99 euro voor 200GB en 99,99 euro per jaar voor twee terabyte.

Inclusief Gmail en Google Drive

Belangrijk om te weten is dat Google één datapot gebruikt voor al je producten. De 15 gigabyte die je gratis krijgt, wordt dus zowel door Google Foto's, Gmail en Google Drive (inclusief Documenten en Spreadsheets) gebruikt.

Google zelf relativeert dat de meeste gebruikers de eerste jaren nog niet op die limiet zullen botsen. Al hangt dat voor een groot deel af van welke diensten je gebruikt. Wie al enkele jaren Gmail of Google Drive heeft, zal immers al vrij veel opslag gebruiken.

Volgens Google worden er momenteel wekelijks 28 miljard foto's en video's toegevoegd aan de dienst. Daar geld voor vragen moet de service op lange termijn leefbaar houden.

Oude accounts verwijderen

Maar het lijkt er op dat Google vooral grote kuis wil houden in de data die het moet bijhouden. Zo maakt het bedrijf ook bekend dat het voortaan data kan verwijderen van accounts die twee jaar lang niet actief zijn geweest.

Die accounts worden wel ruim op voorhand gewaarschuwd. Maar wie ooit een account aanmaakte bij Google en dat lange tijd niet gebruikt, riskeert dus dat het account verdwijnt, of tenminste de data die er in bewaard zit.

