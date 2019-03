Google stuurt beveiligingswaarschuwing uit voor Windows 7

Het gaat, in technische termen, om een kwetsbaarheid in de win32k.sys-kernel in de 32-bits versie van Windows 7. Nieuwere versies van het besturingssysteem zouden voorzieningen aan boord hebben die de exploit afblokken. Criminelen zouden deze kwetsbaarheid ondertussen actief hebben misbruikt in combinatie met inmiddels opgeloste problemen in Google Chrome browser. Microsoft werkt aan een oplossing. Omdat de kwetsbaarheid nu al gebruikt wordt, heeft Google ze bekend gemaakt voordat de patch er effectief is.

De mededeling komt er enkele dagen nadat Google zelf aangaf dat het een belangrijke fout had ontdekt in Chrome. Bij het onderzoeken van die kwetsbaarheid, zo zegt het bedrijf, stuitte het op een reeks 'zero day exploits', waaronder dus deze. Wie Chrome vorige week heeft geupdated, zou veilig moeten zitten, maar Google meldt wel dat de kwetsbaarheid misschien gebruikt kan worden in combinatie met andere browsers.