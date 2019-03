Google trekt de stekker uit Allo

Allo stopt ermee. Dat meldt Google zelf in een banner op de website van de chatdienst. Allo was bij de release in 2016 vooral een showcase om de mogelijkheden van Google Assistant te tonen. Zo konden gebruikers de Assistant toevoegen in groepschats en zo gebruik maken van de functies om restaurants te boeken of kaartjes te reserveren voor een bioscoop. De dienst wist snel enkele gebruikers te verzamelen, maar haalde nooit de populariteit van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger.

Het einde van de dienst komt dan ook niet helemaal onverwacht. Google maakte ruim een jaar geleden al bekend dat het voorlopig geen extra geld in Allo zou steken. Veel van de functies uit de chatdienst zijn inmiddels ook verwerkt in andere apps en diensten. Gebruikers van Allo kunnen wel nog hun conversaties downloaden.

Voor fans van de meer obscure Google-diensten wordt het overigens een lastige twee maanden. De techgigant is berucht voor het lanceren van een hele reeks beta-producten, die ook weer netjes worden opgeruimd wanneer ze niet aanslaan of voorbijgestreefd blijken. Eind maart zou zo ook het einde inluiden van Inbox en van de inkortingsdienst voor url's, goo.gle. Socialenetwerksite Google+ doet dan weer de boeken dicht op 2 april.