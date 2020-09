Tracking-apps waarmee je stiekem het doen en laten van een partner kunt volgen, zijn voortaan formeel verboden in de Google Play Store.

Google heeft een formele ban uitgesproken over 'stalkerware'. Het gaat daarbij om apps die stiekem verzamelen wat iemand op zijn of haar telefoon doet, van locatie tot telefoongesprekken en berichten. Die info wordt vervolgens naar een ander toestel doorgestuurd. De apps worden vaak geadverteerd aan jaloerse of 'bezorgde' gebruikers om hun partner online te volgen, of om kinderen of werknemers in het oog te houden. Ze vormen echter een gigantische inbreuk op de privacy, zeker omdat ze vaak kunnen draaien zonder dat de eigenaar van de smartphone daar weet van heeft.

Google had hier tot voor kort geen problemen mee, en de Play Store bevatte de voorbije jaren honderden applicaties in dit genre. Een update aan Google's Developer Program Policy meldt nu echter dat apps die gebruikers tracken en data naar een ander toestel sturen alleen worden toegestaan als ze constant melding geven dat de tracking aanstaat. Trackingapps die transparant zijn over hun werking, zoals bijvoorbeeld de meeste corona-apps, mogen dus nog wel.

Het stalkerware-verbod gaat op 1 oktober in. Van dan af zal de Play Store geen apps meer toelaten die draaien zonder medeweten van de gebruiker van het toestel.

In juli vond securitybedrijf Avast een hele reeks van deze stalkerware apps in de Play Store, en dat leidde toen al tot een ban op Google advertenties voor dit soort apps. Ondertussen zullen ze dus ook effectief verboden worden. De meeste securityprogramma's classificeren stalkerware als kwaadaardige trackers en waarschuwen gebruikers die de apps op hun telefoon hebben staan.

