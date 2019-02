Google vergeet te melden dat Nest beveiligingssysteem ingebouwde microfoon heeft

Google zelf spreekt van een vergissing. Aanvankelijk konden klanten niet weten dat het beveiligingssysteem voor thuis een microfoon bevatte. Maar nadat bewegingsdetector Nest Guard deze maand een update kreeg, kreeg het product plots integratie met Google Assistant, en stond er wel een microfoon tussen de specificaties.

"De microfoon was nooit bedoeld om geheim te blijven en had aanvankelijk moeten vermeld staan in de technische specificaties," zegt Google in een verklaring. "Dat is een fout langs onze kant. De microfoon heeft nooit aan gestaan en wordt alleen geactiveerd als gebruikers die functie specifiek aanzetten."

Hoewel er geen meldingen zijn van hacking-incidenten, blijft een ingebouwde microfoon, net zoals een camera, bij veel gebruikers gevoelig liggen omdat het toestel in het huis wordt geplaatst en continu monitort. Naast hacking is er bovendien de vrees dat zulke microfoons kunnen worden ingezet om gebruikers advertenties voor te schotelen op basis van wat ze thuis zeggen of doen.

Daar komt nog bij dat Google in het verleden al eens een foutje maakte, door met Street View-wagens ook wifi-netwerken in kaart te brengen en daarbij, volgens Google per ongeluk, gegevens via open netwerken te capteren.

Rond slimme luidsprekers was er enkele maanden nog een incident bij concurrent Facebook, dat eerst zei dat haar Portal (een luidspreker met camera en scherm) eerst niet zou meeluisteren om advertenties voor te schotelen, kort nadien moest Facebook toegeven dat het dat wel doet.