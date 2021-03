Ontwikkelaars moeten binnenkort 15% commissie betalen op het eerste miljoen dollar dat ze verdienen in de Play Store voor Android. Dat is de helft van de huidige 30%.

De verandering wordt gezien als een belangrijke vooruitgang voor, vooral, kleinere ontwikkelaars en bedrijven, en ook wel als een steek naar concurrent Apple.

Vanaf 1 juli zal Google de commissie die het bedrijf vraagt voor apps in Google Play met de helft verlagen, naar 15%, voor het eerste miljoen dollar aan inkomsten per jaar. Op inkomsten boven dat miljoen dollar per jaar geldt nog altijd een commissie van 30%. Volgens de techreus zullen 99% van de app-ontwikkelaars hierdoor hun toeslagen zien verminderen.

Prijzenslag

Eerder kondigde ook Apple al aan dat het nieuwe tarieven zou invoeren voor de App Store, en dat apps die minder dan een miljoen verdienen, ook naar 15% gaan. Google lijkt echter iets genereuzer te zijn, omdat het werkt met schijven. Het vraagt alleen de hogere commissie op de inkomsten boven het miljoen, bij Apple lijkt het erop dat, eens een app meer verdient, de commissies voor alle inkomsten naar 30% stijgen. Het gaat dus deels om een prijzenslag waarbij Google probeert om meer ontwikkelaars naar zijn eigen app te halen met iets betere voorwaarden.

Het commissiesysteem van de mobiele platformen ligt het voorbije jaar onder steeds meer druk. Spotify legde al bij de Europese Commissie een klacht neer over oneerlijke concurrentie van Apple in dezen. Ook Facebook mort al een tijdje over het systeem. Epic Games, de maker van het uitzonderlijk populaire Fortnite, heeft er zelfs een reeks rechtszaken voor over.

