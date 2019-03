Google voegt privacyvriendelijke concurrent toe als standaard zoekmachine in Chrome

Naast Google, Bing en Yahoo kan je nu ook DuckDuckGo instellen als standaard zoekmachine in Chrome. Nieuwssite TechCrunch ontdekte dat Google die verandering stilletjes heeft doorgevoerd in de nieuwste versie van de browser, Chrome 73.

DuckDuckGo is als standaard zoekrobot beschikbaar in 60 landen, waaronder België. Het Franse Quant, een andere privacyvriendelijke zoekrobot, werd ook toegevoegd, zij het alleen in Frankrijk. De Nederlandse privacygerichte zoekmachine Startpage.com kan je nog niet instellen als default in Chrome.

Google heeft niet uitgelegd waarom het zoekopdrachten met concurrent DuckDuckGo plots gemakkelijker heeft gemaakt. De aanpassing komt er wel op een moment dat het privacybeleid en de dominante marktpositie van de grote techgiganten in vraag wordt gesteld.

We're glad that Google has finally recognized the importance of offering consumers a private search option in Chrome. https://t.co/s5LSrRAeH7 — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 13, 2019

Door privacy hoog in het vaandel te dragen probeert DuckDuckGo zich te onderscheiden van zoekmachines als Google. Die laatste houdt alle zoektermen bij om gebruikers gepersonaliseerde zoekresultaten te laten zien, maar ook om gerichter te kunnen adverteren. DuckDuckGo beweert zelfs dat Google je ook blijft volgen als je uitgelogd bent of als je surft in incognitomodus. Naast een privacyvriendelijke zoekmachine biedt DuckDuckGo ook extensies aan die moeten verhinderen dat tracking-software je online handelingen in de gaten houdt.

Chrome-gebruikers konden de zoekrobot met het eendenlogo eerder al gebruiken door naar DuckDuckGo.com surfen, maar nu kunnen ze die ook instellen als default. Daardoor kunnen ze voor het eerst zoektermen invoeren via de adresbalk van Chrome zonder dat die bijgehouden worden.

Vroeger had Google de domeinnaam Duck.com in haar bezit en liet ze die doorverwijzen naar Google.com. Eind vorig jaar heeft Google die domeinnaam overgedragen naar DuckDuckGo. TechCrunch merkt op dat Google ongeveer op hetzelfde moment DuckDuckGo al toevoegde op Chromium, het opensourceproject dat de broncode voor Google Chrome levert.