Google waarschuwt ervoor dat het installeren van Google-apps buiten de Play Store onveilig is. Iets wat gebruikers van sommige nieuwe Huawei-toestellen voortaan haast wel moéten doen.

Het Android-besturingssysteem ontvangt zijn apps via de Google Play Store. Maar door de handelsban van de VS tegen Huawei, mag Google haar eigen apps (waaronder YouTube, Google Maps en Gmail) niet langer aanbieden op nieuwe Huawei-smartphones.

Dat probleem valt relatief makkelijk te omzeilen. In de instellingen kunnen gebruikers desgewenst aangeven dat ook apps van onbekende bronnen mogen worden geïnstalleerd, en vervolgens is het zoeken naar een site die de toepassingen als zogeheten APK-bestanden aanbiedt.

Maar Google waarschuwt nu dat dit zogenaamde sideloaden van app gevaarlijk is. Zo kunnen bestanden van onbekende komaf bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn.

Het ontbreken van Google-apps is enkel van toepassing op nieuwe Huawei-modellen, zoals de Mate 30 Pro. Toestellen die voor de ban op de markt kwamen, hebben wel nog steeds toegang tot de Play Store en de Google-apps en ontvangen bovendien ook nog gewoon alle updates.

Het Android-besturingssysteem ontvangt zijn apps via de Google Play Store. Maar door de handelsban van de VS tegen Huawei, mag Google haar eigen apps (waaronder YouTube, Google Maps en Gmail) niet langer aanbieden op nieuwe Huawei-smartphones.Dat probleem valt relatief makkelijk te omzeilen. In de instellingen kunnen gebruikers desgewenst aangeven dat ook apps van onbekende bronnen mogen worden geïnstalleerd, en vervolgens is het zoeken naar een site die de toepassingen als zogeheten APK-bestanden aanbiedt.Maar Google waarschuwt nu dat dit zogenaamde sideloaden van app gevaarlijk is. Zo kunnen bestanden van onbekende komaf bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn. Het ontbreken van Google-apps is enkel van toepassing op nieuwe Huawei-modellen, zoals de Mate 30 Pro. Toestellen die voor de ban op de markt kwamen, hebben wel nog steeds toegang tot de Play Store en de Google-apps en ontvangen bovendien ook nog gewoon alle updates.