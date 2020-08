Google zou plannen hebben om videobeldienst Duo op te doeken. De dienst zou moeten samensmelten met Meet, die andere videobeldienst van het bedrijf. Het gaat voorlopig om een gerucht.

Google zou het ontwikkelingsteam achter Duo hebben laten weten dat ze voortaan voor Meet gaan werken. Dat meldt techsite 9To5Google op basis van anonieme bronnen.

Google heeft in het recente verleden al een hele reeks chat- en beldiensten ontwikkeld. Eerder dit jaar, toen videobeldiensten een hoge vlucht namen door wereldwijde quaraintainemaatregelen, maakte Google zijn Meet-app gratis, en voegde ze die samen met Google Hangouts om een zakelijke videoconferencingdienst op te markt te zetten die kon concurreren met Zoom. Google zei toen dat Meet als zakelijke poot zou bestaan, terwijl Duo vooral gericht moest blijven op consumenten.

Het management zou nu hebben besloten dat twee aparte videobeldiensten wat te veel van het goede is. Een en ander komt misschien ook in een stroomversnelling door het werk dat Google de laatste tijd in de integratie van zijn diensten heeft gestoken. Google Meet wordt onder meer in Gmail en andere G Suite apps ingebakken, iets wat we met Duo niet meteen zien gebeuren.

De samensmelting zou zo'n twee jaar kunnen duren, aldus 9To5Google. Google zelf zegt niet van plan te zijn om het gebruik van Duo 'te verstoren'.

Google zou het ontwikkelingsteam achter Duo hebben laten weten dat ze voortaan voor Meet gaan werken. Dat meldt techsite 9To5Google op basis van anonieme bronnen.Google heeft in het recente verleden al een hele reeks chat- en beldiensten ontwikkeld. Eerder dit jaar, toen videobeldiensten een hoge vlucht namen door wereldwijde quaraintainemaatregelen, maakte Google zijn Meet-app gratis, en voegde ze die samen met Google Hangouts om een zakelijke videoconferencingdienst op te markt te zetten die kon concurreren met Zoom. Google zei toen dat Meet als zakelijke poot zou bestaan, terwijl Duo vooral gericht moest blijven op consumenten. Het management zou nu hebben besloten dat twee aparte videobeldiensten wat te veel van het goede is. Een en ander komt misschien ook in een stroomversnelling door het werk dat Google de laatste tijd in de integratie van zijn diensten heeft gestoken. Google Meet wordt onder meer in Gmail en andere G Suite apps ingebakken, iets wat we met Duo niet meteen zien gebeuren. De samensmelting zou zo'n twee jaar kunnen duren, aldus 9To5Google. Google zelf zegt niet van plan te zijn om het gebruik van Duo 'te verstoren'.