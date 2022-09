Wie een Fitbit-toestel heeft, zal tegen 2025 moeten overstappen naar een Google-account. Fitbit zelfs stopt met de ondersteuning.

Vanaf volgend jaar zullen gebruikers de gegevens van hun Fitbit-account kunnen overzetten naar een Google-account. Fitbit-accounts zelf worden nog ondersteund tot 2025. Dat valt te lezen op de ondersteuningspagina van Fitbit. Een en ander is het gevolg van de overname van Fitbit door de techgigant. Google nam de maker van sport- en gezondheidswearables begin 2021 over voor 2,1 miljard dollar.

Het zat er dus al een tijdje aan te komen dat de toestellen en hun gebruikers in het grotere Google-systeem zouden worden gevouwen. In eerste instantie is de overstap dus vrijwillig, maar nieuwe functies die Google wil inbouwen in de apparaten, zullen hoe dan ook een Google-account vereisen. Nieuwe gebruikers zullen vanaf dag één een Google-account moeten aanmaken.

