Wing, een dochterbedrijf van techreus Alphabet, is in de Amerikaanse staat Virginia gestart met een bezorgdienst via drones.

Wing, dat net zoals Google een onderdeel is van moederbedrijf Alphabet, kreeg in april groen licht van de Federal Aviation Administration (FAA) en van het Amerikaanse ministerie van Transport om pakketjes te leveren via drones. In Christiansburg (Virginia) is het bedrijf nu ook effectief gestart met commerciële drone-leveringen.

Vrijdag werd het allereerste pakketje geleverd. Klanten van de Amerikaanse supermarktketen Walgreens, van koerierdienst FedEx Express en van een lokale retailer in Virginia krijgen de optie om hun pakketje via een drone te laten opsturen. De zelfvliegende drones kunnen maximaal anderhalve kilogram dragen en worden vooral ingezet om verjaardagskaarten, kleine geschenkjes, medicijnen, snoepjes of papieren zakdoekjes te versturen.

"Bij aankomst laat het vliegtuigje het pakket voorzichtig zakken naar een kleine, aangewezen locatie in de tuin of op de oprit, waarna het terugkeert naar ons 'nest' in het noorden van Christiansburg", beschrijft Wing de werking in een blog.