De lancering van de virtuele pc van Microsoft gaat gepaard met een probeerperiode van twee maanden. Maar die wordt voorlopig opgeschort door te hoge vraag.

Windows 365 is een gevirtualiseerde Windows 10 die in de browser draait. De dienst is sinds begin deze week beschikbaar en afhankelijk van de configuratie betaal je 18 tot 147 euro per maand per gebruiker. Maar Microsoft biedt ook de mogelijkheid om de dienst tot twee maanden gratis te proberen.

Dat laatste wordt nu alweer stopgezet, volgens Microsoft omdat de capaciteit bereikt is en er enorme vraag naar de dienst is. Gebruikers kunnen wel een melding krijgen wanneer de probeerversie weer beschikbaar is.

Following significant demand, we have reached capacity for Windows 365 trials. Sign up to receive a notification when trials resume or buy today, here: https://t.co/Jji5RbfTbT — Microsoft 365 (@Microsoft365) August 3, 2021

Voor betalende gebruikers verandert er niets. Vermoedelijk wil Microsoft door de gratis versie te schrappen er voor zorgen dat er wel voldoende capaciteit is voor betalende klanten.

