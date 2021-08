Microsoft heeft haar 'cloud-pc' nu ook formeel gelanceerd. Daarbij hebben gebruikers keuze uit twaalf verschillende configuraties en bijhorende prijskaartjes.

De virtuele pc van Microsoft werd eerder deze zomer aangekondigd en is sinds deze week beschikbaar. De bedoeling is dat je vanaf eender welk toestel met een moderne browser een volledige Windows-pc ter beschikking krijgt.

Microsoft mikt met Windows 365 op zakelijke gebruikers, bijvoorbeeld voor wie tijdelijke of externe medewerkers snel aan de slag wil krijgen, al dan niet op hun eigen privétoestel. Maar ook op bedrijven die wel interesse hebben in virtualisatie, maar daar nog niet zo ervaren in zijn.

In eerste instantie schuift Microsoft drie formules naar boven. Maar in praktijk zijn er een twaalftal mogelijke configuraties. Alle prijzen in dit artikel zijn exclusief BTW, per maand en per gebruiker.

Met Basic krijg je voor 28,20 euro per maand een virtuele pc met twee CPU's, vier gigabyte RAM en 128 GB opslag.

Bij Standard krijg je voor 37,30 euro per maand dezelfde configuratie, maar met 8 gigabyte RAM.

Premium geeft je voor 60,10 euro per maand vier virtuele CPU's, zestien GB RAM en 128 gigabyte opslag.

Alle formules bieden ondersteuning voor de Office-Apps, Onedrive en Outlook. Alleen voor Teams heeft Basic enkel ondersteuning voor chats en audio (dus geen videogesprekken). Bij Premium komt daar ook nog ondersteuning bij voor Visual Studio, Power BI en Dynamics 365.

Vanaf 18,20 euro

Maar in praktijk kan je al vanaf 18,20 euro per maand een virtuele pc gebruiken. Hetzij dan met één virtuele CPU, twee gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag. Zo zijn er combinaties met één, twee, vier of acht CPU's, twee tot tweeëndertig gigabyte RAM en tot 256 GB of 512 GB opslag. De duurste combinatie (8 CPU's, 32 GB RAM, 512 GB opslag) kost 147,50 euro per maand.

Microsoft verrekent wel korting voor wie Windows Hybride Benefit heeft. Dat programma is voor wie al Windows 10 Pro licenties heeft en actief gebruikt. Zo is de configuratie van 18,20 euro van toepassing op die klanten. Dezelfde configuratie zonder die korting is 21,90 euro per maand.

Omgekeerd zakt de duurste configuratie van 147,50 euro per maand met Windows Hybride Benefit naar 143,90 euro. Het gaat dus maar om enkele euro's, maar per maand en per gebruiker kan dat verschil wel oplopen.

Tegelijk is er ook een verschil tussen Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise. De eerste lijkt zich vooral te richten op bedrijven die snel aan de slag willen met virtuele pc's. De voornaamste limiet is hier dat er 'maar' driehonderd gebruikers mogelijk zijn. De Enterprise versie heeft die limiet niet en bouwt verder op bestaande Windows 10 (of binnenkort 11) licenties en biedt onder meer een koppeling met hun Microsoft Endpoint Manager.

Kleine lettertjes

Er zijn wel enkele beperkingen aan Windows 365. Zo mag je niet meerdere gebruikers op één cloud pc laten werken. Ook is er een maandelijkse datalimiet van 12 GB, 20 GB, 40 GB of 70 GB (afhankelijk van hoe zwaar je configuratie is). Zo benadrukt Microsoft dat het niet de bedoeling is om servers te laten draaien, websites te hosten of te streamen vanaf de virtuele toestellen.

