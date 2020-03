Grindr, de dating app voor holebi's, is voor 608,5 miljoen dollar (zo'n 530 miljoen euro) verkocht. De app was in handen van een Chinees bedrijf, maar werd verkocht nadat de VS zijn bezorgdheid over de veiligheid daarvan uitte.

Dating-app met LGBTQ-inslag Grindr is van de hand gedaan door de eigenaar Kunlun Tech, uit Beijing. Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters. De app werd gekocht door San Vicente Acquisition, dat er zo'n 530 miljoen euro voor betaalde.

De unieke focus van de app, en de grote hoeveelheid gegevens over mogelijk kwetsbare minderheden daarop, zette de Amerikaanse overheid er vorig jaar toe aan om het eigenaarschap van Grindr door Kunlun te zien als een nationaal veiligheidsrisico. Het idee is onder meer dat die data zou kunnen worden gebruikt om Amerikaanse burgers af te persen. Dat het gaat om een bedrijf uit China, waarmee de Amerikaanse overheid in een handelsconflict is verwikkeld, helpt ook niet.

Het comité dat investeringen van buitenlandse organisaties in de VS overziet, eiste in maart vorig jaar al dat Kunlun de app verkoopt en zette de deadline toen op juni dit jaar. Datzelfde comité moet zich nu over deze deal buigen.

