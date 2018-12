Groen licht voor nieuwe beursgang Dell

De situatie is vrij complex, maar door de goedkeuring vereenvoudigt de kapitaalstructuur van Dell Technologies opnieuw. Belangrijker voor Dell Technologies zelf is dat het bedrijf opnieuw naar de beurs kan via een al bestaande beursnotering. Dat zou al gebeuren vanaf 28 december via de NYSE.

Dell, dat in 2013 zelf de beurs verliet, deed in 2015 een bod van 67 miljard dollar op EMC, een overname die in 2016 werd afgerond. Om die deal mee te financieren werd DVMT tracking stock in het leven geroepen.

Met de huidige, nu goedgekeurde, stemming vraagt CEO en oprichter Michael Dell de eigenaars van DVMT-aandelen om hun aandelen te verkopen aan Dell Technologies (het fusiebedrijf van Dell en EMC), of in te ruilen voor aandelen van Dell Technologies.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Onder meer de activistische investeerder Carl Icahn dreigde het plan te saboteren omdat hij vond dat Dell te weinig geld of aandelen in ruil bood. Dell zag zich genoodzaakt het bod te verhogen.

Volgens Dell Technologies steunde 61 procent van de aandeelhouders de deal. Van de aandeelhouders die stemden, heeft 89 procent de deal goedgekeurd. Dat wil zeggen dat Dell de quasi virtuele (maar beursgenoteerde) holding DVMT overneemt, en zo die beursnotering kan gebruiken (en omdopen) om zelf als Dell Technologies naar de beurs te trekken.