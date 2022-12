Een groepje van tien gamers heeft klacht ingediend tegen de overname van gamegigant Activision Blizzard door Microsoft.

De tien, die zich in de klacht als videogamefanaten omschrijven, gebruiken daarvoor een antitrustwetgeving uit 1914. De Clayton Act laat Amerikanen toe om rechtszaken te starten tegen bedrijven die concurrentieverstorend werken. In de klacht melden ze dat ze zich zorgen maken over de merger tussen techgigant Microsoft en Activision Blizzard, dat een van de grootste gamebedrijven ter wereld is. Als de deal doorgaat, zo stellen de aanklagers, zou Microsoft een ongeziene macht hebben over de gamingmarkt.

Met de klacht zetten de tien gamers zich in een rijtje van regulatoren die wereldwijd hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de deal, of minstens een onderzoek zijn gestart. Microsoft bouwt naast pc-besturingssystemen ook een gameconsole, de Xbox, en heeft al meerdere gamingtitels onder de paraplu. Denk dan bijvoorbeeld aan Minecraft, Halo en Flight Simulator. Activision Blizzard is ondertussen een van de grotere uitgevers van videogames, met onder meer Call of Duty en World of Warcraft in het portfolio. De vrees is dat spelers op andere consoles, zoals de PlayStation, benadeeld zullen worden bij deze overname. Microsoft van zijn kant heeft al beloofd dat Cal of Duty minstens tien jaar op andere platformen zal worden uitgebracht.

