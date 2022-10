De Europese Commissie zou een eerste vragenronde zijn gestart bij gamebedrijven over de deal. Met een bedrag van zo'n zeventig miljard dollar is het een van de grootste overnames in gamesland.

De Europese Commissie is volgens Reuters bezorgd over mogelijk monopolisme bij de deal, en heeft andere game-ontwikkelaars gevraagd of Microsoft hen mogelijk de toegang kan blokkeren tot de gamecatalogus van Activision Blizzard. Het zou hen ook gevraagd hebben of Microsoft met deze overname een oneerlijk voordeel krijgt in het ontwikkelen en verdelen van videogames en consoles, met de data die het via de deal in handen krijgt.

De gamesmarkt zit in een golf van consolidatie en Microsoft heeft nu een reeks gamemakers in handen. Het kocht in 2020 bijvoorbeeld ook al spelontwikkelaar Bethesda op. Met Activision Blizzard zou het een van de grootste onafhankelijke spelontwikkelaars overnemen. Het bedrijf maakt onder meer populaire games als 'Call of Duty', 'Overwatch' en 'Candy Crush'.

De techgigant brengt echter ook een eigen console uit, de Xbox, en heeft game-abonnementen voor die console en zijn Windows-pc's. Vraag van regulatoren is dus of Microsoft het concurrenten als Sony (dat de PlayStation console uitbrengt) moeilijk zou kunnen maken om spelletjes van zijn gamemakers ook op hun hardware en hun streamingabonnementen te krijgen. Dezelfde bezorgdheid werd eerder overigens ook door de Britse regulator geuit, die een onderzoek naar de deal is gestart.

Microsoft zal dus nog enkele hordes tegenkomen voor de deal helemaal rond is. Een grote overname als deze moet door redelijk wat landen worden goedgekeurd. Twee van die regulatoren hebben ondertussen groen licht gegeven: Saudi-Arabië en Brazilië. De EU zal tegen 8 november beslissen of ze goedkeuring geeft, dan wel een grondiger onderzoek start.

