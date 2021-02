Een nieuwe naam, eerder deze maand een overname in Denemarken, en nu opnieuw eentje in de Belgische thuismarkt: de groeiambities bij 9altitudes zijn stevig.

De groep rond het Belgische IT-bedrijf Ad Ultima Group en de Nederlandse bedrijven Pylades en Cayentis, vaart sinds begin deze maand onder een nieuwe vlag: 9altitudes. Het moet de versnelde koers van het bedrijf illustreren dat vandaag een nieuwe overname aankondigt nadat het eerder deze maand ook al het Deense Optimate inlijfde.

Deense specialist in Microsoft Dynamics 365

Het Deense Optimate opgericht in 2004, heeft 80 mensen in dienst en heeft meer dan5 locaties in Denemarken. "Optimate stelt de klant centraal, getuigt van sterke empathie met hun klanten en durft daarbij de nodige keuzes te maken. Dat past volledig in de identiteit van 9altitudes", zegt Filip Bossuyt, CEO van 9altitudes in een persbericht.

Admiral Dynamics vervoegt de groep

Admiral Dynamics, met hoofdzetel in Antwerpen, wordt ook deel van 9altitudes. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Marga Van Laere en Marc Crauwels en is gespecialiseerd in implementaties van Microsoft Dynamics CRM, en dat zowel in eigen land als in Slovenië. Het is de overname in december 2018 van het Sloveense Innito die de intrede van Admiral Dynamics op de Centraal-Europese markt betekende.

Europese ambities

9altitudes telt na deze nieuwe overnames nu vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Slovenië. Met de komst van Admiral Dynamics inbegrepen genereert de groep nu een geconsolideerde omzet van meer dan 65 miljoen euro met zowat 450 werknemers verspreid over de 5 landen. De groep heeft de ambitie om verder door te groeien tot een omzet van 150 miljoen euro in de komende 3 jaar via zowel organische groei als verdere acquisities. Doel is om zo uit te groeien tot een toonaangevende Europese Microsoft Dynamics 365 en PTC-partner.

