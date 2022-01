Facebook Messenger laat voortaan groepsgesprekken, zowel geschreven als gesproken, geëncrypteerd uitvoeren. Ook krijg je meldingen als iemand van een verdwijnend gesprek een screenshot neemt.

Encryptie in Messenger bestaat al sinds 2016 maar het kostte Facebook jaren om die functie ook uit te breiden naar onder meer groepsgesprekken. Voortaan kan dat wel, al gaat het om een optionele functie.

Tegelijk wordt de optie om verdwijnende chatberichten te sturen uitgebreid met screenshot-meldingen. Als de andere partij een schermafbeelding maakt van je verdwijnende tekst, wordt je daarvoor gewaarschuwd.

Facebook, intussen omgedoopt tot Meta, heeft al jaren plannen om meer communicatie te versleutelen, maar dat loopt zeer traag. In 2016 begon het met één-op-één Messenger-gesprekken. Maar pas sinds vorig jaar werd er getest om dat ook voor groepsgesprekken te doen, wat nu breed beschikbaar is voor iedereen. Maar alles encrypteren, onder meer ook bij Instagram, is nog niet aan de orde. Vorig jaar liet het bedrijf weten dat dat gepland staat voor 2023.

