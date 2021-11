Al sinds 2016 heeft Facebook plannen om haar chat-apps te voorzien van encryptie. Maar dat volledig en overal implementeren wordt opnieuw uitgesteld tot 'ergens in 2023.'

Facebook Messenger en Instagram zullen in de loop van 2023 end-to-end encryptie krijgen, zegt Antigone Davis, hoofd veiligheid bij Meta (de nieuwe naam van Facebook) in een opiniestuk in The Telegraph. Aanvankelijk was het plan om dat 'tegen 2022' te doen, maar Davis zegt dat het bedrijf het juist wil doen. Het plan is om dan ook het mogelijk te maken dat gebruikers op Whatsapp, Instagram en Messenger met elkaar kunnen communiceren.

De plannen van Meta om Facebook Messenger te encrypteren dateren al van 2016. Sindsdien is het mogelijk om op Messenger een geheim gesprek te beginnen en dat is versleuteld, maar je moet het telkens zelf aanzetten. Op WhatsApp gebeurt dat standaard.

Dat wil zeggen dat Meta er in totaal zeven jaar over doet om haar chat-apps behoorlijk te beveiligen. Vermoedelijk zit het probleem vooral bij het samenvoegen van die drie chatkanalen en tegelijk encryptie blijven houden.

Veiligheid van gebruikers

Het opiniestuk zelf gaat verder vooral over de aanpak van Meta om het voor gebruikers veiliger te maken. Zo spreekt Davis van detectietechnologie om verdachte patronen te herkennen, en dat het bedrijf mensen aanmoedigt om ongewenste boodschappen te rapporteren.

Dat is weliswaar met een stevige korrel zout te nemen. Onderzoek en gelekte documenten toonden de afgelopen maanden duidelijk aan dat Meta er niet in slaagt om haar platformen veilig te houden en de schadelijkheid van Instagram stil houdt. Dat detectietechnologie maar een tip van de ijsberg aanpakt en dat het bedrijf door haar reputatie van privacyschending en laksheid moeite heeft om voldoende mensen te vinden. Bovendien zijn dergelijke systemen vooral nuttig in Engelstalig taalgebied, waardoor bijvoorbeeld pogingen tot oplichting in het Nederlands of andere talen welig blijven circuleren op Facebook, Messenger en Instagram.

