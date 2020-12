De Britse regering gaat telecomproviders vanaf september volgend jaar verbieden om nog uitrusting van Huawei te integreren in de 5G-infrastructuur. Tegen 2027 moet alle uitrusting van de Chinese telecomreus verdwenen zijn.

'We zetten moedige stappen om één van de strengste veiligheidsregimes voor telecom in de wereld in te voeren', zo kondigde minister van Digitale Zaken Oliver Dowden de deadline aan voor aanvang van de parlementaire behandeling van nieuwe telecomwetgeving die Huawei moet bannen. 'Een belangrijk luik daarvan is het bestrijden van leveranciers met een hoog risico, en ik heb een ondubbelzinnige planning uitgewerkt voor de volledige verwijdering van uitrusting van Huawei van onze 5G-netwerken tegen ten laatste 2027', meldde Dowden.

De Britse regering had in juli reeds aangekondigd dat het Huawei uit veiligheidsoverwegingen zou uitsluiten van het netwerk.

