Uit intern onderzoek moet blijken dat de waardevolste gebruikers van Twitter het platform in groten getale verlaten.

Na enkele maanden van strubbelingen, lijkt Elon Musk deze week dan toch sociaal netwerk Twitter te kopen. Maar waar het al langer duidelijk was dat de overeengekomen prijs van 42 miljard dollar te hoog is voor het platform, moet nieuw onderzoek dat nog eens onderstrepen.

Nieuwsagentschap Reuters kon interne documenten inzien waaruit moet blijken dat 'zware tweeters' sinds de start van de pandemie stevig dalen op het platform. Twitter definieert grootgebruikers als mensen die zes tot zeven dagen per week op het platform inloggen en drie tot vier keer per week tweeten. Ze vormen een belangrijke groep, want hoewel ze minder dan tien procent van de maandelijkse gebruikers uitmaken, genereren ze wel 90% van de tweets en zowat de helft van de inkomsten voor Twitter, aldus de documenten.

De shift kan dus belangrijke gevolgen hebben voor de advertentie-inkomsten. Daar komt bij dat Twitters onderzoek aantoont dat interesses van de (Engelstalige) gebruikers op het platform aan het verschuiven zijn. Waar dat eerder de meer advertentievriendelijke nieuws, sport en entertainmentonderwerpen aanging, neigen veel gebruikers nu naar content rond cryptomunten en porno. En laat dat net onderwerpen zijn waar veel adverteerders niets mee te maken willen hebben. In een mededeling zegt een woordvoerder dat Twitter in het algemeen wel gebruikers blijft aantrekken.

Na enkele maanden van strubbelingen, lijkt Elon Musk deze week dan toch sociaal netwerk Twitter te kopen. Maar waar het al langer duidelijk was dat de overeengekomen prijs van 42 miljard dollar te hoog is voor het platform, moet nieuw onderzoek dat nog eens onderstrepen. Nieuwsagentschap Reuters kon interne documenten inzien waaruit moet blijken dat 'zware tweeters' sinds de start van de pandemie stevig dalen op het platform. Twitter definieert grootgebruikers als mensen die zes tot zeven dagen per week op het platform inloggen en drie tot vier keer per week tweeten. Ze vormen een belangrijke groep, want hoewel ze minder dan tien procent van de maandelijkse gebruikers uitmaken, genereren ze wel 90% van de tweets en zowat de helft van de inkomsten voor Twitter, aldus de documenten.De shift kan dus belangrijke gevolgen hebben voor de advertentie-inkomsten. Daar komt bij dat Twitters onderzoek aantoont dat interesses van de (Engelstalige) gebruikers op het platform aan het verschuiven zijn. Waar dat eerder de meer advertentievriendelijke nieuws, sport en entertainmentonderwerpen aanging, neigen veel gebruikers nu naar content rond cryptomunten en porno. En laat dat net onderwerpen zijn waar veel adverteerders niets mee te maken willen hebben. In een mededeling zegt een woordvoerder dat Twitter in het algemeen wel gebruikers blijft aantrekken.