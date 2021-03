De chipfabrikant SMIC wil zo minder afhankelijk worden van andere landen voor de aanvoer van chips. De voorbije maanden werd duidelijk dat er een wereldwijd tekort is aan, onder meer, halfgeleiders.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) gaat een enorme chipfabriek bouwen in het Chinese Shenzhen. China wil zo minder afhankelijk worden van andere landen voor de aanvoer van chips, waar wereldwijd een tekort aan is. Het project ter waarde van 2,35 miljard dollar wordt medegefinancierd door de Chinese overheid.

SMIC waarschuwt dat het tekort aan chips dit jaar en volgend jaar nog groter kan worden. Chinese bedrijven zouden daar flink onder kunnen lijden als het land de productie van de halfgeleiders niet opvoert. De productie in de nieuwe fabriek zou tegen 2022 moeten beginnen.

De chipfabrikant werd eind december op een zwarte lijst van de Amerikaanse regering gezet. Volgens Washington heeft de chipfabrikant nauwe banden met het Chinese leger. Het bedrijf zelf ontkent en maakt naar eigen zeggen helemaal geen producten voor militair gebruik. SMIC kan door de sancties veel moeilijker Amerikaanse producten en technologie kopen.

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is voor SMIC de belangrijkste leverancier. Eerder bleek al dat de Amerikanen liever niet hebben dat ASML zijn hypermoderne EUV-machines naar China exporteert. Voor de uitvoer van die apparaten naar China kreeg ASML geen Nederlandse exportvergunning.

Tekort aan chips

Het mondiale tekort aan computerchips speelde tot nu vooral in de automobielsector. In eigen land moesten Audi Brussels in Vorst en Volvo Trucks in Gent vorige maand de productie een tijdlang stopzettten door een tekort aan chips. Gisteren meldde Volkswagen bovendien nieuwe productieproblemen. In de fabriek in hoofdzetel Wolfsburg zullen twee productielijnen volgende week vijf dagen stilliggen.

Het probleem lijkt ook niet meer enkel bij de autoconstructeurs te spelen. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics overweegt de lancering van een nieuw model smartphone later dit jaar uit te stellen vanwege een tekort aan computerchips. Ook andere techspelers uitten al hun zorgen.

