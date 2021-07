Een algoritme ontwikkeld door het bedrijf N-Side uit Louvain-la-Neuve wordt in India gebruikt om de dagelijkse elektriciteitsprijzen en -volumes op de Indian Energy Exchange (IEX) te bepalen.

IEX is met een aandeel van 95 procent de belangrijkste handelsbeurs voor energie in India. 'Het algoritme wordt sinds april dagelijks gebruikt op het IEX-platform en draagt bij aan 70 procent van de elektriciteitshandel op deze markten', zegt Olivier Devolder, directeur energie bij N-SIDE in een persbericht.

De scale-up ontwikkelde al een algoritme dat wordt gebruikt om de Europese elektriciteitsprijzen voor de volgende dag te berekenen en grensoverschrijdende capaciteit toe te wijzen. Die oplossing met de naam Eufemia, wordt in 26 landen gebruikt. Het in Louvain-la-Neuve gevestigde bedrijf is echter niet van plan het daarbij te laten. 'We geloven dat N-Side landen over de hele wereld echt kan helpen om de uitdagingen van de energiemarkten aan te pakken', aldus Devolder. 'We zijn momenteel op zoek naar nieuwe mogelijkheden in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.' N-Side werd opgericht in 2000 en maakt innovatieve technologieën en algoritmes door een combinatie van geavanceerde analyses, software-ontwikkeling en zakelijke expertise. Enkele maanden geleden voorspelde het nog een sterke omzetstijging in 2021 van ongeveer 20 miljoen euro.

Lees ook: Waals AI-bedrijf N-Side verhoogt kapitaal met 10 miljoen

IEX is met een aandeel van 95 procent de belangrijkste handelsbeurs voor energie in India. 'Het algoritme wordt sinds april dagelijks gebruikt op het IEX-platform en draagt bij aan 70 procent van de elektriciteitshandel op deze markten', zegt Olivier Devolder, directeur energie bij N-SIDE in een persbericht. De scale-up ontwikkelde al een algoritme dat wordt gebruikt om de Europese elektriciteitsprijzen voor de volgende dag te berekenen en grensoverschrijdende capaciteit toe te wijzen. Die oplossing met de naam Eufemia, wordt in 26 landen gebruikt. Het in Louvain-la-Neuve gevestigde bedrijf is echter niet van plan het daarbij te laten. 'We geloven dat N-Side landen over de hele wereld echt kan helpen om de uitdagingen van de energiemarkten aan te pakken', aldus Devolder. 'We zijn momenteel op zoek naar nieuwe mogelijkheden in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.' N-Side werd opgericht in 2000 en maakt innovatieve technologieën en algoritmes door een combinatie van geavanceerde analyses, software-ontwikkeling en zakelijke expertise. Enkele maanden geleden voorspelde het nog een sterke omzetstijging in 2021 van ongeveer 20 miljoen euro. Lees ook: Waals AI-bedrijf N-Side verhoogt kapitaal met 10 miljoen