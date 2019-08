Het datacenter van Proximus in Evere heeft al enkele dagen problemen. Een firmware-update zorgde voor storingen bij een onderdeel van het Ehealth-platform en bij zakelijke klanten. De hinder zou ondertussen van de baan zijn.

Een storing bij het Proximus-datacenter in Evere heeft de voorbije dagen voor netwerkproblemen gezorgd bij voornamelijk zakelijke klanten. Belangrijk slachtoffer daarvan is een module in Ehealth, het medisch platform waarmee apothekers en dokters onder meer hun voorschriften uitwisselen. Daarnaast zijn ook andere zakelijke klanten getroffen, zo melden lezers aan Data News. De problemen zouden ondertussen zijn opgelost.

"Maandag in de ochtend hebben we een probleem gekend bij een software-update van een netwerkswitch in ons datacenter voor bedrijfsklanten," zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke aan Data News. "Met als gevolg dat bepaalde klanten connectiviteitsproblemen kenden. Het gaat concreet over klanten die vHosting- en vContainer-oplossingen afnemen. Die applicaties draaien op ons datacenter." Het zou gaan om enkele tientallen klanten. Proximus is maandagavond met een oplossing gekomen en heeft die gedurende de nacht geïmplementeerd. Dinsdag waren er nog enkele problemen voor individuele klanten bij het heropstarten van applicaties. Daarbij zou onder meer Skype for Business nog voor enkele klanten niet naar behoren werken. "Ook dat is sinds deze middag gecleard," alsnog de woordvoerder.

Bij de getroffen diensten zit onder meer de vzw Recip-e, de vzw die voor artsen en apothekers de gegevensbank beheert met elektronische voorschriften voor geneesmiddelen. Die databank was deze week een tijdlang onbereikbaar, zo schrijft ook Het Belang van Limburg, waardoor artsen en apothekers hinder ondervonden, die de module in het Ehealth-platform wilden gebruiken.

Update 13:54: Toevoeging woordvoerder en verduidelijking van de getroffen Ehealth-module