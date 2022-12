De voormalige CIO van de NMBS gaat er aan de slag als industry leader National Critical Infrastructure.

Lemeire stapte eerder dit jaar op als CIO bij Ypto en de NMBS, een beslissing die hij zelf 'een van de moeilijkste in mijn carrière' noemde. Hij zette bij het spoor de digitale transformatie op de rails en wilde zo de juiste strategische keuzes maken in het licht van de aankomende liberalisering. Het is een parcours en een rol die hem in 2020 aan de titel van Data News CIO of the Year hielpen. Vooraleer hij bij Ypto aan de slag ging in 2017, had Lemeire al negen jaar bij Telenet gewerkt. In 2011 was hij tijdlang CIO bij Mobile Vikings.

Nu trekt hij dus naar Microsoft, waar hij zijn ervaring zal inzetten voor het departement National Critical Infrastructure. Dat kondigt hij zelf aan op LinkedIn.

Lees ook: CIO Guido Lemeire vertrekt bij NMBS

Lemeire stapte eerder dit jaar op als CIO bij Ypto en de NMBS, een beslissing die hij zelf 'een van de moeilijkste in mijn carrière' noemde. Hij zette bij het spoor de digitale transformatie op de rails en wilde zo de juiste strategische keuzes maken in het licht van de aankomende liberalisering. Het is een parcours en een rol die hem in 2020 aan de titel van Data News CIO of the Year hielpen. Vooraleer hij bij Ypto aan de slag ging in 2017, had Lemeire al negen jaar bij Telenet gewerkt. In 2011 was hij tijdlang CIO bij Mobile Vikings.Nu trekt hij dus naar Microsoft, waar hij zijn ervaring zal inzetten voor het departement National Critical Infrastructure. Dat kondigt hij zelf aan op LinkedIn.