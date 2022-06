NMBS-CIO en Ypto-CEO Guido Lemeire stapt na vijf jaar op en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

'Een van de moeilijkste beslissingen om te nemen in mijn carrière', schrijft Guido Lemeire zelf op LinkedIn, 'maar vandaag was mijn laatste werkdag bij Ypto en NMBS'. Lemeire kijkt tevreden terug op het gereden parcours van de afgelopen jaar. 'Een van de grootste outsourcingsdeals in België, een complexe transitie in applicaties, de transformatie van IT richting agile delivery met co-creatie, de organisatie van CMMI-niveau (Capability Maturity Model Integration, nvdr) 0 doen groeien naar niveau 3 en terwijl de volledige digitalisering van de NMBS opleveren zijn enkele mooie verwezenlijkingen', aldus Lemeire.

Zeker de aankomende liberalisering van het spoor was voor Guido Lemeire ook van strategisch belang om de juiste keuzes te kunnen maken in een toekomstig ERP en de applicaties. Zo zette hij de digitale transformatie bij NMBS helemaal op de rails voor de komende 10 jaar. Voor een aantal van die verwezenlijkingen en zijn duidelijke visie werd hij in 2020 door Data News nog uitgeroepen tot CIO of the Year.

Vooraleer hij bij Ypto aan de slag ging in 2017, had Lemeire al een heel verscheiden carrière opgebouwd. Zo had hij verschillende functies bij Telenet waar hij meer dan 9 jaar werkte - met halverwege een korte zij-uitstap naar Scarlet. In 2011 werd hij benoemd tot CIO bij Mobile Vikings, waarna hij via Harvey Nash bij het toenmalige Belgacom aan de slag ging. Nadien volgde nog bijna 3 jaar bij Wordline Global.

Guido Lemeire vertrekt nu met een groot dankgevoel en bedankt ook uitdrukkelijk Giovanni Palmieri, Renaud Lorand en het NMBS-management voor het vertrouwen en de kansen die hij kreeg 'om een van de mooiste digitale transformaties te mogen aansturen'. Lemeire gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bij de NMBS start de zoektocht naar een opvolger.

