Haatberichten worden sneller verwijderd

Volgens het rapport wordt 89 procent van de berichten die gemeld worden, geanalyseerd binnen de 24 uur. Zo'n 72 procent van de berichten die als illegale haatberichten worden gemeld, zouden verwijderd worden. Dat is een pak meer dan toen de EU begon met het nagaan van haatberichten. In 2016 waren de ratio's nog 40 procent van meldingen die binnen de dag bekeken werden, en 28 procent van de berichten die werden verwijderd.

De Commissie stelt het rapport op naar aanleiding van de vrijwillige gedragscode die het twee en half jaar geleden opstelde voor techberichten. Bedoeling daarvan was specifiek om haatberichten aan te pakken. De ondertekenaars, waaronder Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube beloofden zo om meer problematische berichten en filmpjes te verwijderen, en om te proberen de meerderheid van de meldingen rond haatberichten binnen de 24 uur te controleren.

Volgens de Commissie lijkt die aanpak te werken. Facebook zou het bijzonder goed doen, met 93 procent van meldingen rond haat die binnen de 24 uur worden bekeken. YouTube verwijderde dan weer meer haatberichten dan Facebook, 85 procent tegenover 82 procent, en bekeek 81 procent van de meldingen binnen tijd.

Vooral Twitter worstelt nog met haatberichten

Twitter komt als minst strenge van de sociale netwerken uit het rapport. Het bekijkt 88 procent van de meldingen binnen de 24 uur, maar verwijdert in het algemeen zo'n 43 procent van de gemelde haatberichten.

Een echte verrassing is dat niet. Het platform, waar onder meer president Donald Trump zijn straffere uitspraken poneert, worstelt al langer met haatberichten en giftig taalgebruik, en het is vrij laks in het verwijderen van bijvoorbeeld extreem-rechtse complotdenkers. Een en ander lijkt dus met te maken te hebben met de definitie van 'hate speech' die Twitter hanteert.

Vooruitgang

Over het algemeen is het rapport alvast positief. De Commissie ziet vooruitgang. "Deze evaluatie toont dat samenwerken tussen bedrijven en de burgermaatschappij resultaat kan opleveren", zegt Andrus Ansip, Europees Commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt.

Wel geeft het rapport nog aan dat bedrijven beter kunnen doen in het geven van feedback. Amper een kwart van de mensen die haatberichten aan YouTube meldden, kreeg bijvoorbeeld een antwoord.