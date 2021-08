De grootste roof van digitale munten lijkt zichzelf op te lossen. De hacker zegt het geld geleidelijk aan terug te geven en deed het naar eigen zeggen om kwaadwilligen voor te zijn.

Begin deze week werd cryptoplatform Poly Network gehackt. Via een zwakke plek kon een hacker voor ongeveer zeshonderd miljoen dollar aan Ethereum, BinanceChain en OxPolygon munten versluizen naar zijn of haar eigen adres. Al snel volgde de opmerkelijke oproep van Poly Network met de vraag of de dader het geld wilde terugstorten.

Dat... heeft gewerkt. Het geld vloeit momenteel in stukjes terug en op het moment van schrijven is er al 342 miljoen dollar aan munten teruggevloeid.

Berichten in transacties

De hacker geeft intussen ook iets meer prijs over de intenties. Tom Robinson van crypto compliancebedrijf Elliptic merkt op dat er via berichten in de Ethereum transacties berichten werden meegestuurd.

The story so far, including Q&As with the $600 million Poly Network hacker:https://t.co/ifku7VUoqu — Tom Robinson (@tomrobin) August 11, 2021

De hacker geeft daarbij aan dat de gestolen munten niet zijn doorverkocht en dat het plan altijd was om het geld terug te geven. Hij wou het vooral op deze manier doen om te voorkomen dat iemand binnen Poly Network met slechte bedoelingen dezelfde hack zou proberen. Door de munten slechts met mondjesmaat terug te geven kan hij blijven berichten sturen, zonder te riskeren zijn/haar identiteit prijs te geven.

Elliptic zelf zegt dat dat vervolging niet uitsluit omdat ook die transacties mogelijk tot een ontmaskering van de dader kunnen leiden. Maar zoals het er nu uitziet blijkt het vooral om een stunt te gaan van een ethische hacker die wil aantonen dat het mogelijk is om voor honderden miljoenen dollars aan cryptomunten te stelen.

