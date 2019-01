Hackers gebruiken smart TV's om YouTube-kanaal te promoten

Een hackerduo dat zichzelf HackerGiraffe en j3ws3r noemt, zegt dat het duizenden Chromecasts en smart TV's heeft gehackt. De aangetaste toestellen worden gebruikt om een boodschap af te spelen, een promofilmpje voor de YouTuber PewDiePie. Het hackersduo heeft een website aan de hack gewijd, waarin het claimt enkele duizenden toestellen geïnfecteerd te hebben.

Smart TV's zijn verbonden met het internet, waardoor de twee de toestellen konden aanspreken om hun eigen boodschappen te tonen. Specifiek draait de bug om Universal Plug and Play (UPnP), een netwerkstandaard die je kan aan- of uitzetten in veel routers, en die makkelijk door hackers kan worden uitgebuit. Forward ports voor UPnP maken het mogelijk dat Chromecasts en andere toestellen zichtbaar en aanspreekbaar worden vanop het internet. Die UPnP uitzetten, zou het probleem dus moeten oplossen.

Daarnaast zou de Chromecast zelf ook aan een bug lijden, die al in 2014 werd ontdekt, en die het mogelijk maakt voor hackers om zichzelf aan te bieden als ingelogde gebruikers om zo het toestel te hijacken. De hack maakt alvast duidelijk dat veiligheidsmaatregelen voor de toestellen aan de orde zijn.

Het is alvast niet de eerste keer dat het duo een stunt als deze uitvoert. De twee claimen ook verantwoordelijk te zijn voor een eerdere hack, waarbij ze 500.000 printers dwongen om PewDiePie-promotie te printen. Ook die hack moest, volgens de twee, kwetsbaarheden aan het licht brengen.

YouTube-fans

Daarnaast lijkt de hack ook dienst te doen om YouTubers te promoten. De PewDiePie in kwestie is een bijzonder populaire maar controversiële online-ster die in een echte leven Felix Kjellberg heet. De Zweed is al een tijdje een van YouTube's grootste sterren, met bijna tachtig miljoen abonnees op zijn kanaal. Net als die andere ster, Logan Paul, komt hij echter ook geregeld in de problemen met zijn stunts. De man heeft de neiging racistische scheldwoorden te gebruiken en betaalde ooit twee mensen vijf dollar om een bordje met 'Death to all Jews' voor de camera te houden. Dat laatste kostte hem een lucratieve deal met Disney.

De huidige campagne draait echter om de populariteitslijst voor onafhankelijke kanalen op YouTube. PewDiePie staat daar, met zijn 79 miljoen abonnees, helemaal bovenaan. Eerder dit jaar dreigde hij echter van de troon te worden gestoten door T-Series, een Indiaas kanaal dat Bollywood-hits speelt. Daarop volgde een campagne waarbij YouTubers en fans mensen begonnen op te roepen om zich op zijn kanaal te abonneren. Die campagne is nu dus uitgedijd naar printers en smart TV's.