De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gehackt door hackersgroep DoppelPaymer. Die lekt ondertussen interne documenten.

De hackersgroep heeft zich op 8 februari toegang verschaft tot het netwerk van de NWO en is nu 'begonnen met het op het dark web lekken van interne NWO-documenten uit de afgelopen jaren', meldt de organisatie, die onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt.

Het lekken van documenten is volgens de wetenschapsfinancier begonnen, omdat 'op principiële gronden' niet wordt ingegaan op de eisen van criminelen. 'Hoewel NWO het ten zeerste betreurt dat nu gegevens van de eigen medewerkers ongeautoriseerd openbaar gemaakt worden, verandert dat niets aan deze keuze', aldus de organisatie, die verwacht het netwerk over enkele weken weer te kunnen herstellen. 'Een en ander zal inhouden dat mogelijk binnenkort opnieuw gestolen bestanden openbaar zullen worden gemaakt.'

Losgeld

Wat de eisen zijn, meldt de NWO niet. De Volkskrant, die als eerste berichtte over de gelekte documenten, schrijft dat de criminelen miljoenen euro's aan losgeld zouden vragen. DoppelPaymer gebruikt gijzelsoftware (ransomware), waarmee bestanden kunnen worden afgegrendeld totdat gebruikers bijvoorbeeld losgeld betalen.

De NWO bracht eerder deze maand zelf naar buiten gehackt te zijn. Vanwege de hack is de behandeling van aanvragen voor subsidie voor onderzoek stilgelegd. De NWO is opgericht om Nederlandse wetenschappers te stimuleren. De organisatie kent elk jaar bijna 1 miljard euro toe aan financiering voor onderzoekers. De organisatie reikt elk jaar de Spinozapremie en de Stevinpremie uit, de 'Nederlandse Nobelprijzen'.

