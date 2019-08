Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei wordt opnieuw met negentig dagen uitgesteld. Dat schrijft Reuters en wordt bevestigd door de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross in een interview met Fox.

Eerder uitstel van de restricties met negentig dagen liep vandaag (op maandag) af. Het ministerie van Handel zei toen Huawei meer tijd te gunnen om contractuele verplichtingen na te komen aan Amerikaanse telecombedrijven die afhankelijk zijn van apparatuur van het bedrijf. Ook kreeg Huawei extra tijd om software-updates door te voeren bij bestaande toestellen. Huawei is een van de grootste smartphonemakers ter wereld.

Het bedrijf verkoopt geen telefoons in de VS, maar maakt wel gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven. Het Chinese bedrijf maakt bijvoorbeeld gebruik van het Android-besturingssysteem van Google. Intussen is Huawei wel zijn eigen besturingssysteem, HarmonyOS, aan het ontwikkelen om een alternatief achter de hand te hebben.