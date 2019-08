Huawei heeft zijn nieuwe besturingssysteem aangekondigd. Het krijgt de naam HarmonyOS mee en moet een alternatief vormen voor Android.

Op zijn ontwikkelaarsconferentie in China heeft Huawei zijn nieuwe besturingssysteem, HarmonyOS, voorgesteld. Het mobiele besturingssysteem moet werken voor verschillende platformen, waaronder mobiele telefoons, wearables, laptops en televisies. Huawei zal het systeem openbron maken, en, opvallend, het zal bestaande Android apps ondersteunen.

Het besturingssysteem, dat tot nu toe onder de codenaam HongMeng door het leven ging, werd eerst gelanceerd op smart tv's, en het zou volgend jaar ook worden uitgerold in wearables, zoals een smart watch, en laptops. "We wilden een OS dat alle scenario's ondersteunt, en dat over een breed gamma van toestellen en platformen kan gebruikt worden, met lage latency en een stevige security," aldus Richard Yu, CEO van Huawei's Consumer Business Group, in een persbericht.

Het OS wordt eerst in China uitgerold, en zal geleidelijk ook in andere regio's te vinden zijn. Het bedrijf noemt HarmonyOS zelf een lichtgewicht besturingssysteem, dat in de eerste plaats voor toestellen zal worden gebruikt met minder functionaliteit, zoals smart watches, televisies, autosystemen en luidsprekers. Voor smartphones merkt het bedrijf op dat het waar mogelijk nog Android zal gebruiken, maar dat HarmonyOS (later) ook voor deze categorie kan worden ingezet.

Chinese media rapporteren al langer dat Huawei op het punt staat een eigen besturingssysteem uit te brengen. Het werkt daar al een tijdje aan, maar de ontwikkeling is waarschijnlijk in een stroomversnelling gekomen in mei. Toen zette de Amerikaanse overheid het bedrijf op een zwarte lijst, waardoor Amerikaanse bedrijven er geen handel meer mee mogen voeren. Dat zou betekenen dat Huawei niet langer toegang heeft tot Android updates.