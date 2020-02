Samsung stelt haar tweede foldable voor en die komt binnenkort al naar België. Data News Kon het toestel even uitproberen.

De Z Flip komt al op 21 februari naar België, hetzij in een beperkte oplage. Enkele tientallen winkels zullen het toestel te koop aan bieden voor 1.500 euro. Samsung mikt naar eigen zeggen niet op het publiek dat de zwaarste specificaties wil, daarvoor is er de S20-reeks. Maar wel op het publiek dat meer voor luxe gaat.

Dichtgevouwen is de Z Flip niet groter dan een make-up doosje. © PVL

Wat meteen opvalt aan de Z Flip is hoe het toestel aanvoelt. Bij de Galaxy Fold zat je met een grote telefoon die transformeerde naar een kleine tablet. Bij de Z Flip heb je opengevouwen een groot, maar niet gigantisch, toestel. Dichtgeklapt zit je plots met een veel kleiner toestel dat daarom ook een stuk aangenamer in je broekzak past.

Opengevouwen heeft de Z Flip het formaat van een gewone grote 6,7 inch smartphone. © PVL

De Z Flip heeft één groot scherm aan de binnenkant dat kan worden opgedeeld in twee delen. Zo kan je bijvoorbeeld blijven Netflixen terwijl je een Whatsapp stuurt. Maar omdat het scherm in elke positie (0-180 graden) te plooien valt, kan je het toestel ook vrij eenvoudig op een tafel zetten om een selfie te nemen of om aan videoconferencing te doen zonder dat je je toestel moet vasthouden. Mede daarom is er ook een extra integratie met Google Duo.

Samsung Galaxy Z Flip © PVL

Ook handig is het 1 inch schermpje aan de voorkant. Dat is een aanraakscherm dat naast datum, tijd en batterij ook meldingen weergeeft, of dient als zoeker wanneer je een foto neemt met de camera aan de buitenkant.

Op de buitenkant zit een klein aanraakscherm dat onder meer notificaties toont of als zoeker voor de camera fungeert. © PVL

Samsung heeft intussen al een jaar ervaring met vouwbare toestellen en heeft het scharnier (Hideaway Hinge) verbeterd. Zo wordt bij het openvouwen stof naar buiten gejaagd om schade te voorkomen. De verschillen zijn miniem, maar het toestel lijkt wel een stuk verfijnder dan de Fold van een jaar geleden. Zo is de beschermlaag (die sommige reviewers 'per ongeluk' verwijderden waardoor het toestel stuk ging) niet langer zichtbaar.

Samsung Galaxy Z Flip © PVL

Is de vouw in het midden zichtbaar? Ja. Je ziet wel een klein nuanceverschil op het scherm, maar niet in de kleurweergave van het toestel. Ook de schermkwaliteit lijkt zeer degelijk. Ten opzichte van de 'klassieke' topmodellen van Samsung heeft het toestel weliswaar nog een kleine rand rondom het scherm, maar gezien de nieuwigheid van vouwbare toestellen kan je niet verwachten dat een nieuwe productcategorie meteen de verfijning heeft waar de gewone smartphone meer dan tien jaar over deed.

Samsung Galaxy Z Flip © PVL

Alles bij elkaar is de Samsung Galaxy Z Flip een toestel met een knap design die een grote telefoon combineert met een klein en mooi design wanneer dichtgeklapt. Hij ligt zeer fijn in de hand. Zeker wie vroeger fan was van de clamshell-telefoons zal met enig nostalgisch gevoel terugkijken naar dit hoogtechnologisch hebbeding.

De verpakking van de Galaxy Z Flip. © PVL

