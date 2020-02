Naast de Galaxy S20 kondigt Samsung ook een nieuwe vouwbare telefoon aan. De Galaxy Z Flip is een kleine smartphone die verticaal openvouwt tot een 6,7 inch scherm.

De Z Flip heeft het design van een klassieke flip phone waarbij het scherm aan binnenkant zit. Dat display kan gevouwen functioneren als twee 4 inch schermen, of geopend als één 6,7 inch scherm met een beeldverhouding van 21.9:9.

"De Galaxy Z Flip is gemaakt voor wie graag een compacte smartphone wil, die in je broekzak of handtas past, maar niet wil inboeten op vlak van scherm. Dankzij het vouwbare display ben je slechts één click verwijderd van je favoriete content op een groot scherm," zegt Davy Moons, marketing manager Mobile bij Samsung Belux.

Het toestel zelf komt vanaf 21 februari naar de Belgische markt voor 1.500 euro. Dat is een vierde goedkoper dan de 2020 euro voor de eerste Galaxy Fold, die niet in België uitkwam. Daarmee is de Galaxy Z Flip het eerste vouwbare toestel dat in ons land op de markt komt - de LG G8X ThinQ (een speciaal geval) niet meegerekend. Samsung zal het toestel bij ons uitbrengen in de kleuren mirror purple en mirror black.

Specificaties

Wat opvalt is dat de telefoon qua specificaties een stuk minder indruk maakt dan dan Samsungs vlaggenschip, de pas gelanceerde Galaxy S20. Die heeft onder meer een betere camera en Samsungs eigen processor (Exynos 990). Mogelijk heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant hier een compromis gesloten om de telefoon wat betaalbaarder te maken.

De Galaxy Z Flip heeft een 6,7 inch dynamic AMOLED display met 2.636 x 1.080 beeldpunten. Aan de buitenkant zit ook nog een 1,1 inch AMOLED schermpje voor meldingen.

Daarnaast is het toestel uitgerust met drie camera's: een 10 megapixel frontcamera en achteraan twee lenzen van 12 megapixel: één ultra wide camera (f2.2) met een hoek van 123 graden en één wide-angle camera (f1.8) met een hoek van 78 graden. Het toestel kan tot slot ook filmen in 4K-kwaliteit.

Lees ook de review van de LG G8X ThinQ: vouwbaar, met een twist

Samsung Galaxy Z Flip © Samsung

Onder de motorkap: een Snapdragon 855+ processor (7 nanometer 64 bit octa-core processor (2,95 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz)) met 8 GB RAM en 256 gigabyte opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.300mAh en kan zowel via USB-C als draadloos worden opgeladen. De telefoon heeft ook wireless PowerShare om andere draadloze apparaten op te laden.

De Z Flip heeft het design van een klassieke flip phone waarbij het scherm aan binnenkant zit. Dat display kan gevouwen functioneren als twee 4 inch schermen, of geopend als één 6,7 inch scherm met een beeldverhouding van 21.9:9."De Galaxy Z Flip is gemaakt voor wie graag een compacte smartphone wil, die in je broekzak of handtas past, maar niet wil inboeten op vlak van scherm. Dankzij het vouwbare display ben je slechts één click verwijderd van je favoriete content op een groot scherm," zegt Davy Moons, marketing manager Mobile bij Samsung Belux.Het toestel zelf komt vanaf 21 februari naar de Belgische markt voor 1.500 euro. Dat is een vierde goedkoper dan de 2020 euro voor de eerste Galaxy Fold, die niet in België uitkwam. Daarmee is de Galaxy Z Flip het eerste vouwbare toestel dat in ons land op de markt komt - de LG G8X ThinQ (een speciaal geval) niet meegerekend. Samsung zal het toestel bij ons uitbrengen in de kleuren mirror purple en mirror black.Wat opvalt is dat de telefoon qua specificaties een stuk minder indruk maakt dan dan Samsungs vlaggenschip, de pas gelanceerde Galaxy S20. Die heeft onder meer een betere camera en Samsungs eigen processor (Exynos 990). Mogelijk heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant hier een compromis gesloten om de telefoon wat betaalbaarder te maken.De Galaxy Z Flip heeft een 6,7 inch dynamic AMOLED display met 2.636 x 1.080 beeldpunten. Aan de buitenkant zit ook nog een 1,1 inch AMOLED schermpje voor meldingen.Daarnaast is het toestel uitgerust met drie camera's: een 10 megapixel frontcamera en achteraan twee lenzen van 12 megapixel: één ultra wide camera (f2.2) met een hoek van 123 graden en één wide-angle camera (f1.8) met een hoek van 78 graden. Het toestel kan tot slot ook filmen in 4K-kwaliteit.Onder de motorkap: een Snapdragon 855+ processor (7 nanometer 64 bit octa-core processor (2,95 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz)) met 8 GB RAM en 256 gigabyte opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.300mAh en kan zowel via USB-C als draadloos worden opgeladen. De telefoon heeft ook wireless PowerShare om andere draadloze apparaten op te laden.