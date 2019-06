Spelontwikkelaar Niantic heeft Harry Potter: Wizards Unite ook in ons land uitgebracht. Of de nieuwe smartphonegame het succes van Pokémon Go kan evenaren, zal nog moeten blijken.

Afgelopen vrijdag bracht Niantic de smartphonegame al uit in Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zaterdag werd de app in een hele rits andere landen, waaronder België, uitgerold.

Wizards Unite is de opvolger van Ingress en Pokémon Go. Net als bij deze twee eerdere Niantic-games is het de bedoeling dat spelers op straat rondlopen. Afhankelijk van hun locatie verschijnen allerlei magische figuren als een augmented-reality-laagje over de werkelijkheid. Daarop kunnen spelers 'spreuken uitvoeren' door een patroon op hun smartphonescherm zo goed mogelijk over te tekenen. Zo'n spreuk kost wel 'energie'. Hoewel die energie kan bijgetankt worden door bijvoorbeeld een herberg binnen te wandelen, zou die snel opraken. Het spel probeert spelers te verleiden om extra energie aan te kopen.

De AR-game is gratis te downloaden, maar door in te zetten op dergelijke in-app-aankopen probeert Niantic munt te slaan uit het spel. Op die manier werd het immens populaire Pokémon Go een lucratieve bron van inkomsten. Of Wizards Unite dat succes kan evenaren, zal nog moeten blijken.

Volgens data-analyst SensorTower werd tijdens de eerste 24 uur 300.000 dollar aan het spel verdiend. Dat is voorlopig minder dan Pokémon Go, dat volgens SensorTower bij de release dagelijks 1,6 miljoen dollar opbracht. In België werd het Harry Potter-spel na twee dagen al 70.000 keer gedownload in de Google Play Store.