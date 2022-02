De Corda Campus in Hasselt heeft deze week zijn masterplan 2.0 voorgesteld, dat gepaard gaat met een geraamde investering van 150 miljoen euro en een uitbreiding van 9 hectare, bovenop de reeds ontwikkelde 14 hectare. Het volledige masterplan voor de techcampus moet tegen 2030 opgeleverd worden.

Zes jaar geleden werd de Hasseltse Research Campus - een voormalige Philips-site - omgevormd tot Corda Campus, een dochtervennootschap van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Momenteel werken er 5.000 mensen in 250 bedrijven. Tegen 2030 moeten dat er 7.500 zijn in 350 ondernemingen.

Internationaal op de kaart

'Corda is meer dan een optelsom van kantoorruimtes: het is een uniek ecosysteem van start-ups, scale-ups en grote bedrijven, omringd door overheidsorganisaties en kennisinstellingen', zegt Raf Degens, algemeen directeur van Corda. 'Nu zijn we klaar voor de volgende fase en willen we ons internationaal op de kaart zetten.'

Corda Campus wil met de plannen enerzijds zijn rol als toonaangevende technologie- en innovatiecampus binnen Europa bevestigen en anderzijds het aantrekken van talent centraal zetten, klinkt het. De Corda Arena, de eerste digitale arena van het Europese vasteland, is reeds in ontwikkeling en moet tegen 2024 de eerste concrete realisatie in het plan worden.

Buiten nieuwe kantoorformats bevat het masterplan ook mogelijkheden voor onderwijs en zakelijke huisvesting (in de vorm van multifunctionele woon-en werkruimtes) en is er ruimte voorzien voor ondersteunende faciliteitenb zoals cleanrooms of een datacenter. Verder komen er zogenaamde Corda-wijken, waarbij elke wijk zijn eigen accenten heeft.

