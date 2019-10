Haven van Zeebrugge krijgt eigen 5G-netwerk

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Port of Zeebrugge heeft tegen eind dit jaar een operationeel 5G-netwerk. Het doet dat via Citymesh dat momenteel als enige 5G-spectrum in handen heeft.

10 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De Zeebrugse haven werkt momenteel aan een privaat 5G-netwerk dat verschillende onderdelen zal connecteren. Fase één wordt eind dit jaar operationeel in de voorhaven. Tegen midden volgend jaar zal ook de achterhaven operationeel zijn. Het netwerk gaat in eerste instantie sleepboten, snuffelpalen (meetstations die de luchtkwaliteit meten), camera's, kaaisensoren en de nieuwe zeesluis connecteren. Aanvullend kunnen ook de bedrijven in de haven het netwerk gebruiken voor dispatching, connectiviteit naar straddle carriers, track & trace en kritieke groepscommunicatie. Het netwerk zelf wordt aangeleverd door Citymesh dat de end-to-end ondersteuning en de commerciële uitbating op zich neemt. De apparatuur is afkomstig van Nokia. Een van de eerste externe gebruikers worden de aannemers van het offshore windmolenpark. Zij zullen 5G gebruiken voor hun communicatie tijdens de bouw en het onderhoud van het park. Citymesh is vooral bekend als leverancier van grootschalige wifi-netwerken, maar het bedrijf kreeg in 2015 spectrum in handen dat achteraf door Europa werd aangewezen als primaire 5G-band. Daarmee mag het bedrijf momenteel als enige 5G-netwerken in ons land opzetten en uitbaten. Het doet dat vooral met het zicht op bedrijfstoepassingen in de vorm van private 5G-netwerken zoals nu in de haven van Zeebrugge. Lees ook: 'De belangrijkste groei van 5G zal zich concentreren in de industrie'