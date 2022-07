Het Belgische proUnity komt in handen van HR-dienstverlener HeadFirst Group, dat zo zijn voetafdruk in België verdrievoudigt.

De Nederlandse HeadFirst Group is een HR-dienstverlener die prat gaat op het grootste arbeidsplatform voor professionals in Nederland. Sinds 2016 is er ook een Belgische vestiging. Nu proUnity toegevoegd wordt aan de groep, verdrievoudigt het meteen zijn business in België. ProUnity behoudt wel zijn naam en het managementteam blijft ook aan boord.

HeadFirst Group verrijkt via de overname het aanbod met een combinatie van een marktplaats voor extern talent, een geïntegreerd beheersplatform en HR-advies en begeleiding op maat. ProUnity biedt als enige aanbieder in België een combinatie van Managed Service Provider (MSP), een eigen Vendor Management System (VMS) en een marktplaats voor freelancers en servicebedrijven. Organisaties kunnen zo op een meer flexibele en moduleerbare wijze snel en efficiënt externe medewerkers vinden en beheren.

ProUnity bedient ruim veertig opdrachtgevers, vooral grote Belgische bedrijven en belangrijke overheidsorganisaties. Onder meer Sodexo, Credendo Group, Touring, Nationale Loterij, Smals, FOD Financiën en het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn klant bij proUnity. Bij HeadFirst Group werken dagelijks gemiddeld zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee het een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro.

