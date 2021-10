Helena Mischel, account executive bij Microsoft in Zweden, werd in 2015 genomineerd voor de ICT Young Lady of the Year-award. 'Mensen moeten leren openstaan voor verandering en enthousiast zijn over de mogelijkheden van technologie. Dat gaat verder dan de upgrade van een besturingssysteem', steekt ze van wal.

Helena's interesse in IT kwam door haar broer, die voor ingenieur studeerde. 'Hij was vijf jaar ouder dan ik en legde mij uit hoe dingen werkten', zegt ze. 'Ik vond dat interessant. Ik zat ook altijd naast zijn computer om te weten wat je daarmee kon doen.' Naast IT had Mischel veel belangstelling voor de medische wereld. Die twee passies combineert ze in haar huidige job bij Microsoft in Zweden. Als account executive geeft ze leiding aan een team van dertien medewerkers. 'We helpen onder meer Zweedse gezondheidsregio's om hun IT-strategieën af te stemmen op hun activiteiten waardoor ze meer waarde creëren.'

In 2015 werd Helena Mischel genomineerd voor de ICT Young Lady of the Year-award van Data News. Ze vond de erkenning geweldig. 'Het geeft je zichtbaarheid, niet alleen in je eigen bedrijf maar ook in de ICT-sector. Vrouwen zijn er nog altijd ondervertegenwoordigd en soms is het een uitdagende werkomgeving. Het is een strijd om de klant te helpen met het beschrijven van wat ze voor hun collega's en inwoners doen.'

Openstaan voor verandering

De grootste uitdaging voor de IT-sector ziet Helena Mischel tegelijk als de grootste kans: mensen laten inzien wat de mogelijkheden van IT zijn. 'Eenmaal ze daarvan overtuigd zijn en enthousiast worden, dan zal er iets gebeuren. Het is een uitdaging om mensen uit hun comfortzone te krijgen. Velen denken dat de wereld al genoeg verandert door de upgrade van een besturingssysteem. Ze aarzelen om grote veranderingen door te voeren en houden zich in. Maar we moeten beter doen dat dat. We hebben meer opwinding, ideeën en betrokkenheid van collega's nodig.'

Maatschappelijke betrokkenheid

Zweden is gekend voor zijn gendergelijkheid. In de IT-sector zit de verhouding tussen mannen en vrouwen vrij goed. 'Maar het kan altijd beter', klinkt het. 'In heel wat Europese landen, zoals Polen, staan ze veel verder op dat vlak.' Ze merkt dat vrouwen in de IT-wereld steeds vaker verschillende achtergronden hebben. Ze studeerden politiek of economie en niet per se een IT-richting. 'Die diversiteit is verrijkend. Het is belangrijk om medewerkers met verschillende vaardigheden en interesses in dienst te nemen.'

In haar vrije tijd zet Helena Mischel zich in voor de samenleving. In het verleden was ze betrokken bij DataTjej Association, een non-profitorganisatie die de interesse van meisjes in data en IT aanwakkert om zo het aantal vrouwen in de IT-industrie te vergroten. Vandaag is ze in haar gemeente contactpersoon, bijna als een mentor, van jongeren in moeilijkheden. Daarnaast is ze politicus in haar gemeente en zorgregio. 'Mijn steentje bijdragen aan de samenleving ontspant me en geeft me energie.'

