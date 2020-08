Van de vele thuiswerkers in ons land gebruikt 62 procent dezelfde wachtwoorden voor zowel persoonlijke als professionele accounts. Bovendien heeft de helft geen idee welke regels zijn werkgever heeft rond cyberveiligheid. AXA Partners, dat het onderzoek liet uitvoeren, spreekt over een 'snoepwinkel voor cybercriminelen'.

Door de coronacrisis verdriedubbelde het aandeel thuiswerkende Belgen de voorbije maanden van 16 naar 46 procent. Los van het feit dat we massaal dezelfde wachtwoorden gebruiken voor privé- en zakelijke accounts, blijkt 43 procent van de thuiswerkers gebruik te maken van de persoonlijke notebook of desktopcomputer.

Exponentiële toename na de vakantie

Een zorgelijke situatie, stelt Hanne Vandecapelle, Value Proposition Manager Cyber bij AXA Partners. Het bedrijf liet onderzoeksbureau iVOX tussen 16 en 23 juli duizend Belgen bevragen over de risico's rond thuiswerken. 'Zo'n 74 procent van de Belgen gaat akkoord met de stelling dat online thuiswerken het risico op cybercrime verhoogt. De Belg lijkt de gevaren dus wel te kennen, maar handelt er vervolgens allesbehalve naar. Binnen enkele weken loopt de zomervakantie op zijn einde en zal het aantal thuiswerkers opnieuw exponentieel toenemen, met alle risico's vandien. Het Centrum voor Cybersecurity België kreeg de eerste vijf maanden van dit jaar al 54 procent meer meldingen dan vorig jaar", verduidelijkt Vandecapelle.

Werknemers vormen volgens AXA Partners een grote bedreiging voor cyberincidenten, maar het onderzoek toont aan dat ook de werkgever zijn handen niet in onschuld kan wassen. Vier op de tien Belgen geeft aan dat hun werkgever geen ondersteuning biedt op vlak van preventie van cybercriminaliteit bij thuiswerk. Gevaarlijk als je weet dat 27 procent van de Belgen in een professionele context reeds in aanraking kwam met hacking of phishing.

'Percentage moet hoger'

Enkele bedrijven hebben wel al stappen gezet. 'Zo gaf 36 procent van de Belgische thuiswerkers aan dat hun werkgever informatie heeft rondgestuurd rond cyberveiligheid bij thuiswerk', aldus Vandecapelle, 'Dat is mooi, maar dat percentage moet hoger. Eén op drie Belgen had de voorbije weken het gevoel dat hun werkgever niet voorbereid was op de coronacrisis wat betreft cyberveiligheid. Verder blijkt 75 procent nog nooit een gesprek te hebben gehad omtrent cyberveiligheid bij thuiswerk en weet één op drie Belgen niet bij welke collega ze moeten aankloppen in geval van zaken als hacking of phishing. Meer zelfs, de helft van de thuiswerkers heeft helemaal geen idee welke regels zijn werkgever hanteert rond cyberveiligheid.' Vandecapelle roept werkgevers en werknemers dan ook met klem op om alert te zijn en hun verantwoordelijkheid te nemen.

