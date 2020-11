Op The Big Squeeze, een jaarlijks evenement voor tech start-ups, is zorgplatform Helpper verkozen tot Startup of the Year. Ook Robovision, Smartyard en Bubbly Doo vielen in de prijzen.

Het is de tweede keer dat startups.be en scale-ups.be The Big Squeeze op poten zetten. Beide organisaties ondersteunen startende bedrijven, of bedrijven die al iets langer aan de weg timmeren. Met deze prijzen zetten ze uitzonderlijke Belgische bedrijfjes in de bloemen.

Helpper wint daar dit jaar in de categorie Startup of the Year. Het deelplatform dat zorgbehoevenden moet koppelen aan mensen die een helpende hand willen bieden, haalde het van blockchain-platform Keyrock, marketing analyticsbedrijf cumul.io, broadcastspecialist CyanView en influencer-marketingbedrijf Adshot.

Helpper is een online platform dat hulpbehoevenden samenbrengt met zorgaanbieders, vaak vrijwilligers uit de buurt, om te helpen bij dagdagelijkse taken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over even naar de supermarkt gaan of een lift geven naar een afspraak. Het bedrijfje breidde de voorbije jaren van Antwerpen en Gent uit naar Brussel, het stelde zijn platform gratis open voor vrijwilligers en zorgbehoevenden, en zette dit jaar ook een hulplijn op voor zorgverleners zoals ziekenhuispersoneel. "Het voorbije jaar was het meest grillige, maar ook het meest fascinerende jaar in mijn carrière, omdat we bezig zijn met het samenbrengen van mensen, vaak uit risicogroepen", zegt François Gerard, CEO van Helpper. "Anderzijds was het nog nooit zo makkelijk was om nieuwe partnerships te starten, omdat er door de crisis meer nood aan is." In een jaar als 2020 lijkt het dan ook helemaal niet gek dat Helpper met de prijs naar huis gaat.

Tweede categorie is de Scale-up of the Year, een prijs voor bedrijven die al een pak verder staan. Hier wint Robovision, de AI-pionier die een platform aanbiedt om kunstmatige intelligentie te trainen. Het Belgische bedrijf scoort hoge ogen in manufacturing en landbouw, waar zijn AI onder meer gebruikt worden om plantgoed te controleren. "We helpen grote en kleine bedrijven om kunstmatige intelligentie te bouwen, en ook te onderhouden en hertrainen", zegt Jonathan Berthe, CEO van Robovision, daarover.

Disruptie en studenten

Naast deze twee is er ook een prijs voor Disruptive Innovation of the Year. Die gaat naar Smartyard, het online huurplatform voor werfmaterieel. Het bedrijf doet voor pakweg graafmachines wat we al langer met zowat alle kleinere consumentenproducten kunnen: snel online vinden wat je nodig hebt. Bouwbedrijven kunnen op het online platform van de start-up op zoek naar zowat alle machines die een werf te bevolken, van hijskranen tot pletwalsen, een unicum in de sector. "Het is een van de sectoren waar nog veel vooruitgang te maken is via digitalisering, vooral dan in tijdsbesparing", zegt Yannick Renier, CEO van Smartyard.

En dan is er nog Bubbly Doo, dat de prijs voor Student Startup of the Year krijgt. Bubbly Doo maakt gepersonaliseerde kinderboeken, waarbij klanten uit duizenden opties kunnen kiezen. Het bedrijfje sloot zijn eerste kapitaalsronde af voordat oprichter Toine Habets zijn diploma op zak had. "Student zijn is het ideale moment om een bedrijf te starten", zegt hij tegen Data News. "Je loopt zelden minder risico omdat je meestal nog relatief weinig verantwoordelijkheden hebt, en vaak heb je tussen examens door best veel tijd. Al geef ik toe dat dat niet bij elke student zo is. Je bent bovendien omringd door jonge, getalenteerde mensen. Het is leuk om iemand op de Oude Markt tegen te komen, daarmee te babbelen en te besluiten dat ze perfect in je team zouden passen." Met een team van diverse studenten en net-geen-studenten-meer, heeft Bubbly Doo zijn markt ondertussen uitgebreid van Vlaanderen en Nederland naar Duitsland, en wordt er naarstig aan het boekenaanbod gewerkt.

Op het event The Big Squeeze, eerst gepland voor maart maar verschoven naar een online congres in november, krijgen entrepreneurs de kans om te netwerken, vragen te stellen aan experten ter zake en presentaties bij te wonen. Voor elk van de prijzencategorieën stelde de vakjury een lijst samen van vijf of drie bedrijven, waarna de winnaar bepaald werd door een online stemming bij het grote publiek.

