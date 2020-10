'Het kan niet dat je in twintig seconden een boek online bestelt, maar dat je wel zes telefoontjes moet plegen om een graafmachine op je werf te krijgen'. Zo kort en krachtig benoemd Smartyard hét probleem in de bouw. En zo simpel is hun oplossing: een online platform voor alles wat in de sector moet worden gehuurd.

De bouwsector moet zowat de laatste zijn die nog met de digitalisering moet beginnen. Dat besef begint gelukkig door te dringen, want het is in de schoot van aannemersbedrijf Aertssen Group dat Smartyard zijn oorsprong vond. Oprichter Yannick Renier maakte er kennis met de frustratie over het vele papierwerk, de ondoorzichtige een-op-een-deals, en - dat vooral - de slopende zoektocht naar materieel dat gehuurd moest worden. 'Dan constateerde je een eerste firma, die niet opnam. Kon de tweede pas dagen later leveren dan je die graafkraan nodig had, en moest een derde heel veel verplaatsingskosten aanrekenen. Ondertussen belde de eerste firma toch terug, en zo ging dat maar door tot alles eindelijk goed kwam.'

Veel efficiënter

Dat kon beter, en dus ontwikkelde Smartyard met assistentie van Cronos Group een online platform waarop verhuurders al hun materiaal via een simpele offerte kunnen aanbieden aan bouwbedrijven-op-zoek. 'Bovendien blijven we ook na het afsluiten van de deal betrokken, om beide partijen verder te informeren. Zo herinneren we hen waar hun machines zijn blijven staan, en geven we data-input zodat ze ook grip krijgen op de processen binnen hun bedrijf. Op die manier kan alles veel efficiënter gebeuren dan nu het geval is.'

Na een jaar activiteit vond Smartyard al zo'n 125 klanten, goed voor een database van 200.000 machines. 'We hebben dan ook heel hard ingezet om eerst die aanbodzijde in orde te krijgen', zegt Renier. 'Je moet immers wat te verhuren hebben, vooraleer kandidaat-huurders de weg naar je dienst weten te vinden.

Het feit dat we zelf uit de bouwwereld komen maakt ons sterker

Dit jaar is Smartyard volop aan het inzetten op groei langs de vraagzijde. Het helpt daarbij dat de onderneming vanuit een bouwbedrijf is opgericht. 'Wij kennen de collega's en die vinden ook de weg naar ons. Zo kunnen we ondertussen al bouwreuzen als Eiffage, Besix en DEME tot onze klanten rekenen', aldus Renier. Mond-aan-mondreclame werkt dus goed voor deze start-up, maar daarnaast maakt Smartyard ook gebruik van online seminaries onder de noemer Innoveren In Den Bouw. 'Die worden trouwens druk bijgewoond. Op een doordeweekse donderdagavond haalden we onlangs bijvoorbeeld vlot tweehonderd deelnemers', vertelt Renier.

Elke twee weken een update

Voorlopig zijn het nog de huurders die voor het gebruik van het Smartyard-platform een licentiekost betalen, maar dat businessmodel wil Renier snel omkeren. 'Het is de bedoeling om weldra een commissie te innen op elke deal die via ons wordt gesloten. We blijven ons product overigens verbeteren op basis van de feedback van klanten. Elke twee weken brengen we een geüpdatete versie uit.'

De ambities liggen torenhoog. 'Eerst België, dan de rest van Europa. Als we in dit land sterk staan plannen we uitbreidingen naar Nederland en Frankrijk, daarna moeten Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor de bijl.' Dat er in enkele van die landen al concurrentie aanwezig is, dat deert niet. Renier: 'We zijn ervan overtuigd dat wij kwalitatief gezien het beste product hebben op IT-vlak. Het feit dat we zelf uit de bouwwereld komen maakt ons ook sterker.

Tot nu toe is Smartyard volledig gefinancierd door Aertssen Group. 'In 2021 gaan we op zoek naar extern kapitaal', belooft Renier.

Smartyard Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 1 Kapitaalronde gepland in 2021 Website: YourSmartyard.com

