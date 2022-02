is redacteur bij Data News

Atos schrijft 2,4 miljard euro af in haar boekhouding voor 2021. Een herstructurering en chaotisch jaar maakten dat de Franse IT-groep klappen moet incasseren.

De enorme afschrijving komt er omdat de groep herstructureert rond drie activiteiten. Dat zorgt voor 1,9 miljard euro minder goodwill, de rest van het totaalbedrag vallen onder 'non-curent assets'. Daar boven op ziet het 500 miljoen euro verdwijnen door gedaalde contractwaarden en als provisie voor toekomstig verlies.

Atos spreekt voor 2021 van een omzet van 10,8 miljard euro, een daling van 2,6 procent, met een operationele marge van 3,5 procent.

Nieuwe CEO, nieuwe domeinen

Atos heeft er een woelig jaar opzitten. Enerzijds moest toenmalige CEO Elie Girard in oktober opstappen omdat het bedrijf het slecht deed tijdens de pandemie, maar ook door (later opgehelderde) fouten in de boekhouding. Hij werd de bedrijfsleider begin dit jaar vervangen door Rodolphe Belmer.

Tegelijk kondigde Atos aan dat het voortaan zich zou positioneren op digital, cloud, security en het verminderen van koolstofuitstoot. Dat betekent ook dat een hoop bestaande activiteiten worden uitgedoofd en worden afgeschreven. Zo trekt het bedrijf weg van klassieke infrastructuur en unified communications & collaboration.

