Dat merkt privacy-organisatie noyb op bij een scan van cookieschermen op Europese websites. Meer dan de helft daarvan is de voorbije jaren beter de richtlijnen gaan volgen.

Tenzij je van bij het begin van de GDPR de handdoek in de ring hebt gegooid en gewoon alle cookies hebt aanvaard, ken je ze waarschijnlijk wel: de sites die je privacy 'heel belangrijk vinden' maar je vervolgens 25 sliders laten uitzetten (en nog eens 30 voor legitiem belang) voordat je door kan gaan met minimale cookies. Daar komt, een paar jaar na invoering van de Europese privacyrichtlijnen, ondertussen verandering in. Dat schrijft privacy-organisatie noyb op basis van eigen onderzoek.

Zo'n 56% van de sites heeft in de voorbije anderhalf jaar hun cookieschermen verbeterd en is daarbij bijvoorbeeld gestopt met het gebruiken van misleidende kleuren voor links en vooraf aangevinkte hokjes voor de 'gewilde' uitkomst, zegt noyb. Voor haar onderzoek scande de organisatie in maart 2021 zo'n 3.672 Europese sites op zoek naar het soort cookieschermen waarbij het je vooral moeilijk gemaakt wordt om met minimale cookies verder te gaan. Het probleem met die kliklabyrinten is dat ze in strijd zijn met de privacyrichtlijnen, zegt noyb. 'Mensen zodanig frustreren dat ze op okay klikken, is een duidelijke inbreuk op de principes van GDPR', meldde de organisatie vorig jaar nog.

Klachtengolf

Op dat moment diende noyb ook 700 klachten in tegen websites doorheen Europa. Nu, anderhalf jaar later, heeft de organisatie een nieuwe scan uitgevoerd en ziet ze vooruitgang. Meer dan de helft van de sites heeft zijn cookieschermen verbeterd, in veel gevallen zonder eerst een mail te krijgen van noyb. Waar in 2021 nog 82% van de cookieschermen geen optie had om gewoon 'nee op alles' te zeggen, heeft 41% van de gescande websites in oktober 2022 wel zo'n knop geïntroduceerd. Het totale aantal cookies die worden ingesteld is ook met tien procent gedaald, zegt noyb.

De privacy-organisatie, bij monde van oprichter Max Schrems, claimt die vooruitgang voor een groot deel op. 'De golf van aanklachten heeft een groot preventief effect gehad', zegt Schrems in een mededeling op de noyb site. 'We horen van bedrijven dat ze hun attitude rond cookieschermen hebben aangepast nadat ze hoorden over de klachtengolf, ook wanneer ze zelf nog geen aanklacht hebben ontvangen.'

Noyb is een privacy-organisatie die zich vooral in de rechtbank laat horen. De groep, en diens hoofd Max Schrems, hebben bijvoorbeeld in meerdere Europese landen klachten ingediend tegen techgiganten als Google en Facebook/Meta voor het niet naleven van de letter van de Europese wet. Klachten van Schrems leidden er onder meer toe dat dataverdragen tussen de VS en Europa werden geschrapt, omdat ze niet genoeg bescherming gaven voor de privacy van Europese burgers.

Tenzij je van bij het begin van de GDPR de handdoek in de ring hebt gegooid en gewoon alle cookies hebt aanvaard, ken je ze waarschijnlijk wel: de sites die je privacy 'heel belangrijk vinden' maar je vervolgens 25 sliders laten uitzetten (en nog eens 30 voor legitiem belang) voordat je door kan gaan met minimale cookies. Daar komt, een paar jaar na invoering van de Europese privacyrichtlijnen, ondertussen verandering in. Dat schrijft privacy-organisatie noyb op basis van eigen onderzoek. Zo'n 56% van de sites heeft in de voorbije anderhalf jaar hun cookieschermen verbeterd en is daarbij bijvoorbeeld gestopt met het gebruiken van misleidende kleuren voor links en vooraf aangevinkte hokjes voor de 'gewilde' uitkomst, zegt noyb. Voor haar onderzoek scande de organisatie in maart 2021 zo'n 3.672 Europese sites op zoek naar het soort cookieschermen waarbij het je vooral moeilijk gemaakt wordt om met minimale cookies verder te gaan. Het probleem met die kliklabyrinten is dat ze in strijd zijn met de privacyrichtlijnen, zegt noyb. 'Mensen zodanig frustreren dat ze op okay klikken, is een duidelijke inbreuk op de principes van GDPR', meldde de organisatie vorig jaar nog. Op dat moment diende noyb ook 700 klachten in tegen websites doorheen Europa. Nu, anderhalf jaar later, heeft de organisatie een nieuwe scan uitgevoerd en ziet ze vooruitgang. Meer dan de helft van de sites heeft zijn cookieschermen verbeterd, in veel gevallen zonder eerst een mail te krijgen van noyb. Waar in 2021 nog 82% van de cookieschermen geen optie had om gewoon 'nee op alles' te zeggen, heeft 41% van de gescande websites in oktober 2022 wel zo'n knop geïntroduceerd. Het totale aantal cookies die worden ingesteld is ook met tien procent gedaald, zegt noyb.De privacy-organisatie, bij monde van oprichter Max Schrems, claimt die vooruitgang voor een groot deel op. 'De golf van aanklachten heeft een groot preventief effect gehad', zegt Schrems in een mededeling op de noyb site. 'We horen van bedrijven dat ze hun attitude rond cookieschermen hebben aangepast nadat ze hoorden over de klachtengolf, ook wanneer ze zelf nog geen aanklacht hebben ontvangen.'Noyb is een privacy-organisatie die zich vooral in de rechtbank laat horen. De groep, en diens hoofd Max Schrems, hebben bijvoorbeeld in meerdere Europese landen klachten ingediend tegen techgiganten als Google en Facebook/Meta voor het niet naleven van de letter van de Europese wet. Klachten van Schrems leidden er onder meer toe dat dataverdragen tussen de VS en Europa werden geschrapt, omdat ze niet genoeg bescherming gaven voor de privacy van Europese burgers.